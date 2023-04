Paola Turbay, de ‘Ana de Nadie’, recordó cuando el ‘Tino’ Asprilla se le declaró

Aunque su carrera comenzó en la televisión estadounidense cuando apenas tenía trece años, los colombianos recuerdan a Paola Turbay Gómez por destacarse en el Concurso Nacional de Belleza, representando a Bogotá, y llevarse la corona como Señorita Colombia 1991. Al año siguiente, con 22 años, obtuvo el puesto de Virreina en el Miss Universo.

De allí en adelante, su carrera empezó a crecer exponencialmente hasta llegar a la pantalla chica en producciones que la catapultaron como una gran actriz.

¿Qué pasó con Paola Turbay y el ‘Tino’ Asprilla?

Su carisma ha dado para que muchas personas la continúen admirando y sin duda, su belleza no se ha quedado atrás, pues a pesar del paso del tiempo ella continúa luciendo preciosa.

Tanto su rostro, su piel, como su cuerpo, siguen siendo un ejemplo para las mujeres que se quieren ver tan bellas como ella sin importar la edad.

Sin duda alguna, han sido varios famosos los que han intentado enamorarla y lograr conquistar a la modelo, pues su belleza ha cautivado a más de uno.

En una entrevista concedida a ‘Juanpis González’ en ‘The Juanpis live show’, la actriz decidió revelar el momento en el que el ‘Tino’ Asprilla le coqueteó e intentó conquistarla.

Aseguró que desde Europa la llamaba a su casa, pues hace más de 26 años no existían los teléfonos y el exfutbolista hablaba con sus hermanos y su papá para intentar ganar terreno.

“Ve, es que yo quiero que vos seas mi novia. Yo le decía: Usted está casado, tiene hijos y yo tengo novio”, le decía. También, contó que el exjugador se refería a su novio, Alejandro Estrada, como “el mono marica” y apelaba a su buen humor para conquistarla.

En otro momento, reveló que para esos años la presentadora, en una conversación con el ‘Tino’ le dijo que no tenía computador portátil, pues ella para ese tiempo trabajaba con el noticiero QAP. Ante ello, el exjugador le dijo que le iba a regalar uno y que se lo iba a mandar a lo que Turbay, muy convencida, dijo que no le pensaba recibir nada ya que era muy comprometedor.

“Hace 28 años una laptop era muy escoso, entonces me dijo ‘Yo le voy a regalar una laptot’. Y yo le dije ‘No a mi no me traiga ningún regalo. Entonces llegó a Bogotá, llegó al Tequendama y me dice ‘le tengo su laptop’ y yo le dije que no le iba a recibir nada”, aseguró.

De acuerdo con Paola Turbay, el exfutbolista decidió dejarle el computador en la recepción y “hasta el sol de hoy debe estar allá porque yo nunca bajé a recoger eso”.

Finalmente, destacó que cada que se ven él le pregunta que cuándo va a dejar a su esposo, pero que allí entre ellos dos, no ha pasado ni pasará nada.