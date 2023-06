Paola Turbay de ‘Ana de Nadie’ se enamoró de un fanático: “Es demasiado”

Paola Turbay, alejada un poco de su carrera como actriz, y más concentrada en su rol como gestora cultural, este año regresó a la televisión en lo que ha sido un éxito rotundo. Protagoniza la telenovela ‘Ana de Nadie’, de Canal RCN’, donde interpreta a Ana de Valenzuela, de hecho, esta es la más vista entre los colombianos según el rating nacional.

Además del gran momento que ha tenido con su regreso a la actuación, hay un lado muy social que no podemos negar de la bogotana, y es que siempre se ha mostrado muy consiente de la gente y del amor que le brindan donde sea que esté.

Paola Turbay y en fanático que la enamoró

Desde que su carrera despegó tras haber participado en el reinado Nacional de la Belleza, Turbay siempre ha sido una gran referencia para muchas mujeres que quieren llegar tan lejos como ella, sin desconocer de dónde vienen.

Justamente, su última publicación se llevó los mejores comentarios de sus seguidores, quienes le siguen cada paso que da tanto dentro como fuera de un set.

Para Paola, encontrarse con seguidores es gratificante, pero aún más si estos son pequeños, pues su manera de demostrar su admiración, siempre resulta ser muy genuina.

“¿Algo más bonito que Samuel?! Ana y sus fans” empezó escribiendo la actriz, quien también finalizó su texto agradeciendo a todos por el gran apoyo que le han dado a la producción en la que ahora participa. “Gracias por tanto cariño. Es demasiado especial”.

Escribió la actriz, quien publicó una foto y un video de Samuel, un pequeño que la dejó encantada con su personalidad y ternura.

En el video de la publicación, se escucha a la actriz hablar con el pequeño:

-“¿Cómo te llamas”, preguntó la actriz.

-“Samuel”

-“¿Y qué es lo que más te gusta de la novela?”

-“Cuando tu te das el beso con Joaquín”, respondió el menor.

Ante la publicación del video, fueron varios los amigos y seguidores de Instagram que se dejaron contagiar por la ternura del niño y sus palabras: “Me muero de amor”; “Uno con esos fans solo se derrite”; “Qué divino Samuel, me muero de ternura”; “En mi casa soy Samuel, no me pierdo la novela por nada”.

Con su papel, ha logrado llegar a todos los rincones de Colombia que la llevan adorando por años y que hoy por hoy la recuerdan como la señorita que debió ganar Miss Universo.