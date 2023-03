Paola Turbay de joven y su cambio ahora como protagonista de ‘Ana de Nadie’

Turbay ha sido una de las mujeres más bellas del país, la beldad fue ex Virreina Universal y además ha incursionado en la actuación en producciones internacionales y nacionales.

Paola Turbay, quien interpreta a Ana Ocampo en ‘Ana de Nadie’, es madre de dos hijos. ¡Conócelos aquí! Fotografía por: Cortesía RCN Televisión

El antes y el después de Paola Turbay

Paola ha sido modelo, empresaria y presentadora. Empezó su trayectoria profesional en la década de los 90, al ganar el Concurso Nacional de Belleza siendo Señorita Bogotá en 1991. El año siguiente representó al país en Miss Universo, evento que se celebró en Bangkok, la capital de Tailandia, quedando de Virreina universal siendo derrotada por la candidata de Namibia, Michelle McLea.

Al llegar al país, su popularidad aumentó considerablemente, trabajó como modelo y luego como presentadora de clips en el ‘Noticiero QAP’, después trabajó como conductora en ‘Hola Paola’, en producciones como ‘Las noches de Luciana’, ‘Leche y Noticias Calientes’, entre otros programas.

En la televisión colombiana participó en producciones como: ‘O todos en la cama’, ‘Las noches de Luciana’, ‘The Closer’, ‘True Blood’, ‘Mentiras perfectas’, ‘The Blacklist 4×16′, etc. En cine participó en ‘Perder es cuestión de método’, ‘El amor en los tiempos del cólera’, ‘Mamá tómate la sopa’ y ‘Los oriyinales’.

Paola Turbay se lució en producciones de Estados Unidos como ‘En the closer’, ‘Californication’ y ‘the secret life of the american teenager’.

Luego, Paola se centró de nuevo en su carrera como influenciadora y a su línea de productos de belleza e incursionó como directora de un importante Festival de cine Indiebo.

Ahora la vemos todas las noches a través del Canal RCN, personificando a Ana de Nadie.

La producción está protagonizada por Paola Turbay quien da vida a Ana Ocampo, Sebastián Carvajal, interpretando a Joaquín Cortés y Jorge Enrique Abello como Horacio Valenzuela.

‘Ana de Nadie’ es un drama que refleja historias reales y contemporáneas en universos de la arquitectura y el periodismo donde los televidentes podrán establecer conexiones con los protagonistas y el resto de los personajes a través temas coyunturales como la familia, el amor y la amistad.

Matrimonio de Paola Turbay y Alejandro Estrada

La actriz y exreina está casada con el empresario Alejandro Estrada. Paola contrajo matrimonio con el empresario de la industria audiovisual el 24 de septiembre de 1994. 28 años después siguen siendo unas de las parejas más unidas del espectáculo y formando una de las familias más bellas del país.

Se conocieron en un evento que coincidieron en Bogotá y desde ese momento se volvieron novios, luego de dos años se unieron en matrimonio.

“Empezamos a salir el 24 de septiembre del ‘92, nos casamos a los 2 años exactos y desde entonces hemos reído y llorado. Hemos vivido y hemos creído. Todo desde el amor y deseo de ser el mejor para nosotros mismo y para el otro”, escribió la actriz al celebrar los 28 años de casados.

Fruto de la relación nacieron sus dos hijos, Sofía y Emilio. Sofía se dedica al arte, es modelo y Dj y su hermano se mudo a España a estudiar negocios y emprendimiento igual que su padre.