Paola Turbay estalla en redes luego de ser víctima de tremenda estafa

Paola Turbay continúa siendo una de las personalidades más comentadas del panorama de la farándula nacional, principalmente porque ha pisado muy fuerte este año al protagonizar ‘Ana de Nadie’, que es la telenovela más vista en el país de acuerdo con el rating nacional. Esta es una adaptación del éxito de los noventa ‘Señora Isabel’.

Asimismo, la actriz tiene un gran impacto en redes sociales, por ejemplo, en Instagram tiene más de 1 millón de seguidores, allí comparte algunos detalles de sus proyectos profesionales, pero también otros más de su día a día o personales. Por ejemplo, recientemente dejó preocupados a los internautas luego de confesar que fue víctima de una estafa.

La bogotana inició expresando: “Les quiero contar que me han tumbado y estoy haciendo este video para que no les pase lo mismo”. Entonces ella indició que estaba buscando unos informes en redes sociales y, según lo que dice, la inteligencia artificial y otros boots se mostraron en forma de anuncios en su cuenta de Instagram, donde aparentemente encontró lo que estaba buscando.

A raíz de esta situación, Paola Turbay quiso escribirle al perfil en donde dejó claro que la atención fue muy buena en todo momento, “parecía una cuenta seria con más de 10 mil seguidores, le envío la cuenta a una persona para que me ayude y ella los contacta por WhatsApp”. Pero en la noche del domingo finalmente hacen la transferencia, sin embargo, para el lunes no habían aparecido, no respondían mensajes de texto y mucho menos llamadas.

Las medidas que tomó Paola Turbay

La también presentadora recurrió a una plataforma en la que le confirmaron que se trataba de unos estafadores, entonces ella decidió contactarlos una vez más: “O nos responden o vamos a reportar su cuenta en Instagram, nos bloquearon e inmediatamente llamamos al banco y les bloquearon su cuenta bancaria”, según su relato, el paso a seguir es dejar la denuncia en la Fiscalía.

Entonces Turbay hizo un llamado a sus seguidores para que denuncien este perfil para que nadie más cometa el error de confiar en ellos y terminar estafados, dejando claro que se deben tomar precauciones serias en línea, especialmente si llegan por una publicidad en redes, “Es mucho más seguro comprar por la página (…) Es muy fácil que los tumben que no les vaya a pasar lo que me pasó a mí”, agregó.