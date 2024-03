Paola Turbay recibió duras críticas por su nueva apariencia: “¿Qué le pasó?”

Paola Turbay, la exreina de belleza y reconocida actriz colombiana, sorprendió a sus seguidores en redes sociales con un radical cambio de look días atrás.

Tras un viaje a Islandia, donde las aguas termales dañaron su cabello, Turbay se vio obligada a cortarlo considerablemente, dejando atrás su larga cabellera por un estilo más corto y moderno.

Paola Turbay y el look que generó reacciones

Luego de revelar que debía darle un giro a su look para que su cabello se viera mejor y recuperara su vitalidad, las reacciones al nuevo look de Turbay no se hicieron esperar. Algunos aplaudieron su valentía y el cambio de imagen, considerándolo fresco y rejuvenecedor. “Te ves divina”, “Ese corte te da mucha luz”, “Te ves más despejada”, fueron algunos de los comentarios positivos que recibió la actriz.

Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con el cambio, por lo que recibió algunas criticas fuertes relacionadas con su apariencia en la última entrevista que dio a Eva Rey en el programa ‘Desnúdate con Eva’.

Para la entrevista Paola Turbay se acomodó su pelo corto detrás de las orejas y le dio más vida, haciéndose una ondas y enviándolo todo para atrás y dejando sobresalir la capul en su frente.

Adicional a ello, la actriz decidió ponerse una chaqueta preciosa con estampado en el borde del pecho y mangas que le daban un look más versátil

A pesar de ello, su corte y su estilo, se robó la atención y las críticas de varios seguidores, pues lo consideraron demasiado corto y poco favorecedor para su rostro. “No me gusta”; “Te agregaste años”; “Qué te pasó, no entiendo por qué te peinaste así”; “Ese corte no te va”; “No soy de criticar, pero en serio que parece una tía maluca”; “Pao siempre estás preciosa, pero creo que este estilo no es para nada el tuyo” expresaron algunos usuarios en redes sociales.

Más allá de las opiniones divididas, lo que queda claro es que Paola Turbay no teme arriesgarse y experimentar con su imagen. La actriz siempre se ha caracterizado por su seguridad y estilo propio, algo que ha demostrado una vez más con este cambio de look.

La exreina de belleza, sin duda sorprendido a sus seguidores con su radical cambio de look, luciendo un corte pixie que se ajusta a tendencias que nunca pasarán de moda.