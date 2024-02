Paola Turbay tuvo un radical cambio de look: “Se quitó todo el pelo”

Paola Turbay es un referente de talento, belleza y salud, pues sin lugar a dudas, desde su participación en el reinado nacional, su nombre quedó en el recuerdo de muchos colombianos.

Te puede interesar: Daniel Arenas y su polémica opinión sobre la fidelidad: “No hay amor, hay cariño”

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí.

Luego de pasar por las pasarelas, la celebridad también encontró su pasión en la actuación, un campo en el que ha logrado explorar varias personalidades y en el que su físico ha jugado un gran papel.

¿Qué pasó con Paola Turbay?

A inicios de esta semana, la actriz sorprendió a todos sus fanáticos con la confirmación de su drástico cambio de look, el cual a pesar de ser muy arriesgado le quedó a la perfección.

A través de su perfil oficial de Instagram, la exreina aseguró que ya era momento de una renovación y aspecto, por lo que los comerciales de shampoo quedaron atrás.

Su nuevo estilo quedó en manos de su querido amigo y experto en moda, Franklin Ramos, quien fue el mejor asesor que encontró para que le diera un nuevo aspecto a su rostro.

Turbay aseguró que, este cambio se debió a que las aguas termales de Islandia prácticamente le quemaron todo el pelo y su sensibilidad quedó muy expuesta.

“Se me fritó el pelo en esas aguas divinas termales de Islandia. Los niveles de azufre eran tan altos que en los puntos donde yo tenía el antiguo balayage y donde estaba más sensible el pelo, se me achicharró”, contó Paola en redes sociales.

Luego agregó: “Me voy donde Franklin ya”. Después, el estilista aseguró que este era un cambio SOS y que se lo dejaría espectacular.

Luego de la publicación del proceso, en el que se vio todo el proceso por el que pasó su pelo y el corte que le realizó el experto en estilo, sus seguidores no dudaron en reaccionar.

“Wow, se quitó todo el pelo”; “Le luce mejor el cabello más largo”; “Qué cambio, igual quedaste espectacular como siempre”; “El corte no me gusta pero entiendo que la salud del pelo estaba tenaz”; “Nunca te imaginé con el pelo tan cortico”; “Con ese rostro, por Dios”; “Espectacular tu”, fueron algunos comentarios.

Cabe destacar que su viaje a Islandia estuvo marcado por muchas aventuras, tranquilidad y novedades que la actriz destacó como las más significativas de su vida.