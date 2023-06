Paola Turbay y su controversial comentario sobre las mujeres que trabajan en casa

Paola Turbay no deja de llamar la atención con cada proyecto, foto u opinión que publica en sus redes. Al protagonizar ‘Ana de Nadie’ volvió a llamar la atención de sus seguidores y de los medios.

La actriz tiene un gran impacto en redes sociales, pues en Instagram ya acumula más de 1 millón de seguidores. Allí comparte algunos detalles de sus proyectos profesionales, pero también otros más de su día a día o cosas personales.

Paola Turbay: ¿Qué dijo?

Recientemente se conoció una publicación que realizó en referencia a un comentario realizado por la senadora Clara López, al dar su opinión sobre el escándalo del gobierno, relacionado con las chuzadas.

“Si vamos a comparar chuzadas de una sirvienta con las chuzadas de la Corte Suprema de Justicia, vamos a quedar mal librados”, dijo.

La Senadora Clara López de la bancada de los “nadies” poniendo el tono clasista que le faltaba a la crisis. https://t.co/L0HwFzM4PZ — Félix de Bedout (@fdbedout) June 2, 2023

Lo que generó, no solo la reacción de varios usuarios de las redes, sino de la misma actriz, quien sin necesidad de mencionar a la senadora o meterse directamente en política, sí dejó su punto de vista frente al tema.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Turbay publicó un post en el que dejó claro que las mujeres que prestan sus servicios en los hogares no son “sirvientas” ni mucho menos, sino son, mujeres valiosas que aportan a mantener los hogares.

“La mujer que trabaja en mi casa es: administradora del hogar, estabilidad de la casa y mano derecha”, en la imagen la palabra “sirvienta” sale tachada, a modo de negación y rechazo a las declaraciones conocidas por López.

En el post, la actriz también afirmó: “Al César lo que es del César. No es por crear controversia. Simplemente, quiero resaltar la labor tan importante de miles de mujeres que dedican su vida al bienestar de niños, parejas y familias en el mundo entero”.

Adicional a ello, su hija, Sofía Estrada, también publicó su punto de vista frente al tema, asegurando que ellas son: “Segunda mamá, amiga, la que hace el único caldo que cura. Tía, abuela de Bandido, Marisita bonita”.

Ante ello, las reacciones de sus seguidores no se dieron a esperar, pues muchas de ellas estuvieron de acuerdo con estas palabras y de hecho, agradecieron esa publicación.

“No, usted no crea controversia con esta frase, nos hace justicia a muchas mujeres, que por miles de razones, nos quedamos en casa por temporadas o de forma constante para desarrollar esta gran labor. Muchas gracias”; “Estoy de acuerdo con estas palabras Paola y gracias por postearlo”; “Ese es mi trabajo y me honra hacerlo cada día, no soy sirvienta de nadie”; “Es el ser más importante de la casa, así de sencillo”; “También se llaman empleadas domésticas y está bien dicho, no le pongan más color a eso”.