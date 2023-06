Papá de Margarita Rosa de Francisco estalló por ataques a sus hijos, esto dijo

Margarita Rosa de Francisco es una de las actrices más icónicas en Colombia, aunque hace un tiempo no trabaja para la televisión nacional, ha estado más dedicada, además de las polémicas redes sociales, a la escritura, de hecho, en estos momentos se encuentra promocionando su más reciente libro, llamado ‘Margarita Va Sola’.

También te puede interesar: Entrenadora de Karol G filtró el truco que usó la paisa para adelgazar ¿Qué hizo?

Aquí encuentras más contenidos como este

Con toda la fama que ostenta la actriz, son muchas las personas que desean conocer más detalles de su vida personal, pues ella suele mantenerse muy hermética al respecto. Sin embargo, no es la única siendo blanco de búsquedas y críticas, pues su hermano Martín de Francisco y ahora, su hermana Adriana no se quedan atrás.

¿Qué dijo Gerardo de Francisco sobre sus hijos?

Ante tantos ataques y palabras soeces a sus hijos, el actor Gerardo de Francisco decidió publicar una serie de mensajes en los que estalló con los críticos tanto conocidos como desconocidos de sus hijos.

Mediante su cuenta de Twitter, el actor de novelas como ‘Café, con aroma de mujer’, ‘Azúcar’ y ‘Quieta Margarita’, se refirió a varios puntos con los que él está de acuerdo y defendió a sus hijos frente a los que los llaman “drogadictos” por pensar de otra manera.

El papá de Margarita Rosa de Francisco explotó en contra de críticos de su familia, lo que dijo sorprendió a muchos famosos.

“Sras y Sres: Yo no voy a contestar insultos, solo quiero dejar clara mi posición ante el país”, empezó diciendo y dio paso a la descripción de una serie de puntos frente a temas polémicos del país y mentiras que han dicho sobre él.

“A) Nunca he militado en partido político alguno, ni siquiera cuando fui funcionario público (1967-1971 y 1979-1984 en Cali), pues no fui presentado por ningún directorio político. B) Este gobierno me ha provocado una esperanza de que se logre mitigar las graves necesidades del país y al menos se puedan dar los pasos iniciales pues es claro que es una tarea para varios gobiernos”.

Después agregó que para él hay tres puntos importantes a juzgar en este momento: “1. Que todos los niños y jóvenes tengan la oportunidad de estudiar desde primaria hasta la universidad. 2. Que la atención a la salud le llegue completa y oportunamente a los 50 millones de compatriotas en los 1160 municipios. 3. Que el empleo le llegue al mayor porcentaje posible de personas y que todo el que llegue a la edad de jubilación la obtenga”.

Finalmente, el papá de Margarita Rosa de Francisco destacó que “si este gobierno no logra comenzar el proceso, sería lamentable y trágico. Si este deseo es motivador de insultos, apague y vámonos. Por eso, esta es mi última intervención en las redes. Mil gracias”.

Cabe destacar que tanto la niña mecha como sus hermanos han sido atacados y llamados con infinidad de insultos, al dar su punto de vista frente al Gobierno actual, sin embargo, ninguno se ha contradicho o cambiado de opinión frente a sus posturas.