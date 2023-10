“Papás de Clara Chía no quieren a Piqué”: hay más detalles de su difícil relación

Piqué y Clara Chía han sido foco de varias críticas a raíz de que su relación había empezado un poco antes de que el jugador se separar de Shakira.

Te puede interesar: Carla Giraldo hizo fuertes revelaciones sobre ‘MasterChef’: “Sentía morir”

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí.

Aunque tanto el catalán como la joven, se han mostrado tranquilos y muy cómodos en público, parece que no todo está tan bien como parece.

Piqué y Clara Chía: ¿El futbolista tiene problemas con la familia de la joven?

Los lentes de los paparazzi continúan muy a todo lo que haga la pareja y dónde puedan verlos juntos, pues varios medios aseguran que están en crisis.

A pesar de que se han mostrado muy unidos, amorosos y apasionados entre ellos, por estos días Piqué y Clara Chía, son hoy el foco de noticias, debido a que al parecer, los dos estarían atravesando una crisis amorosa y el alejamiento que han tenido, puede ser evidencia de ello.

Ante la ola de comentarios y especulaciones que surgieron en redes como: “Están en crisis, eso dicen aquí en España”; “Piqué se va a aburrir de ella después de un año”; “La chica está haciéndose conocer gracias a Piqué, no demora en lanzar una línea de belleza como todas”; la pareja se ha mantenido en silencio sin dar pista de nada.

Ante los rumores de que la relación de Piqué y Clara Chía no es lo que parece, se siguen conociendo más detalles de su realidad. Fotografía por: Redes Sociales

Jordi Martin, uno de los paparazzi españoles que ha seguido muy de cerca toda esta novela, reveló para el portal Tv Notas, reveló algunos detalles de la situación familiar que se estaría presentando entre Clara Chía, su familia y el catalán.

El español contó que “la familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los papás no lo quieren, Piqué no puede pisar la casa de los padres de Clara Chía”.

El famoso paparazzi señaló que la mujer llevaría un buen tiempo sin hablarse con sus padres, debido a esta situación y recalcó que, los padres de la joven no ven con buenos ojos que su hija presuma con orgullo la relación que lleva con el exfutbolista.

El fotógrafo también reveló más detalles y dijo que en una oportunidad el ahora empresario llegó hasta la casa de sus suegros, en la que también estaban más familiares, y le dijeron ‘no te queremos’.

“Cuando Piqué se va a Miami a ver a sus hijos, Clara Chía no duerme en casa de sus padres, duerme en casa de una amiga, porque está enfadada con sus padres porque no aceptan a su pareja”, dijo Martin.