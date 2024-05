“¿Para qué lloraba?”, el crudo comentario que le hicieron a Nataly Umaña en LCDLF

El romance entre Nataly Umaña y Miguel Melfi en La Casa de los Famosos continúa generando controversia en el programa. Recientemente, el panameño le envió un mensaje a la actriz que sugirió que aún podría tener sentimientos por ella. Además, es relevante mencionar que desde la aparición de Alejandro Estrada en el programa, donde anunció el fin de su matrimonio después de 12 años, no se les ha visto juntos nuevamente, lo que apunta a que la decisión se mantuvo en pie tras la salida de la tolimense del reality.

El reality se ha destacado por sorprender a los concursantes con visitas inesperadas, la incorporación de nuevos participantes e incluso la llegada de mascotas, entre otras sorpresas. Recientemente, se confirmó la entrada de una nueva concursante, alguien que conoce muy bien cómo es el programa y que ya ha estado generando mucho revuelo. Cuando ella se enteró de lo que había pasado entre Umaña y Melfi, no dudó en dar su opinión más sincera y no se guardó ni un solo comentario.

Este fue el crudo comentario que le hicieron a Nataly Umaña

Lo que los famosos aún no saben es que en las próximas horas entrará a la casa Wendy Guevara, la ganadora de La Casa de los Famosos México. Esta influencer transgénero se destacó por su sinceridad y, ocasionalmente, por algunas controversias, por lo que es seguro que llamará la atención en el programa colombiano. Incluso durante sus primeras horas en el país, ha causado controversia con sus comentarios sobre lo ocurrido entre Nataly Umaña y Miguel Melfi, lo que llevó al divorcio de la actriz con Alejandro Estrada.

Luego de que le contaran lo que había sucedido entre los participantes, Guevara mencionó en el programa de Vix sobre La Casa de los Famosos: “Estuvo increíble, pero qué mala onda y siento que mi comadre (Nataly Umaña) ¿para qué lloraba?, imagínate estar llorando, pero con la ‘riata’ del otro adentro, ‘ay no me dejes, no’ (risas). No es por justificarla a ella ni a Melfi, pero yo creo el chico en realidad se dejó llevar por la situación, él se ve que es más joven y se ve un poquito más inmaduro”.

JAJAJAJJAJA Wendy es todo lo que está biennnn. Después de ver a la pedida de divorcio en vivo dice “para que lloraba? Imagínate estar llorando pero con la riata del otro adentro” AJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJA #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/YEs5S6Wmhf — Noeh 🟦🟨 / 🍊 (@badgyalnoeh) May 3, 2024

Para la mexicana, también jugaron varios factores que llevaron a que eso sucediera y resaltó: “Creo que la chava, cuando estás en este tipo de realities, te olvidas de las cámaras y que dices ‘no va a pasar nada, no se ve’ y te dejas llevar, pero la verdad sí se vio bien. Yo te quiero conocer, pero no estuvo bien”. Incluso, entre risas, la mexicana le envió un mensaje a Alejandro Estrada, “márcame bebé, yo sí te voy a valorar”.