Participante de La Casa de los Famosos amenazó a Julián Trujillo: “No respondo”

La Casa de los Famosos sigue generando comentarios positivos y negativos por parte de los televidentes y seguidores de redes, pues para muchos, los límites del respeto entre los concursantes ya se pasaron hace tiempo.

Convivir en un espacio reducido, sin privacidad y con personalidades contrastantes, ha desatado una serie de roces y conflictos entre todos los famosos. Las diferencias de opiniones, los choques de egos y las estrategias del juego, han generado momentos de gran tensión y drama.

A pesar de que el equipo ‘Papillente’ tenga la mayor cantidad de integrantes y el equipo ‘Galáctico’ solo tres, todos han sentido la presión del juego más alta, ahora que están a pocos días de llegar a la final.

La Casa de los Famosos: ¿Qué concursante amenazó a Julián Trujillo?

Justamente, ad portas del fin de esta primera temporada, llegaron nuevas reglas a la casa, entre ella el exilio, el cual se centra en que los famosos que hagan parte de la placa de nominación serán enviados a otra casa y solo podrán salvarse en la semana cumpliendo retos.

Al final, los que queden, serán los que estarán en riesgo de salir del programa los domingos de eliminación. Con esta nueva regla, los participantes tienen que convivir en un loft que tiene una cocina, un baño y dos camas, un espacio tan reducido que cualquier cosa podría desatar “la guerra” entre los equipos.

La primera en llegar al loft fue Martha Isabel Bolaños, y a partir de allí, los ocupantes han ido cambiando. En la mañana de este 16 de mayo se viralizó una fuerte pelea que hubo entre los habitantes del apartamento pequeño: Martha Isabel Bolaños, Julián, Melfi, Alfredo y Pantera.

La discusión que se dio a partir de un comentario de Melfi, quien aseguró que al haber solo dos camas allí lo mejor era que se las rotaran, algo que Martha rechazó al asegurar que ella no quería rotar teniendo en cuenta que era la única mujer en el grupo.

A partir de allí, la discusión empezó a elevarse, pues la actriz de ‘Betty la fea’ confirmó que ella no iba a dormir con alguien que no quería, y que de ser así deseaba dormir con Julián, siempre y cuando él estuviera allí. Una respuesta que desató la rabia de Pantera y Alfredo, pues empezaron a alegar diciendo que no les parecía justo ya que habían 4 hombres en ese lugar.

Al ver esto, Julián decidió apoyar a su compañera y asegurar que ella tenía la razón y que en realidad ella era la que iba a decidir qué hacer. Luego de ello, el cruce de palabras fue tan agudo que Alfredo reaccionó de manera negativa y terminó amenazando a Julián de forma abrupta.

“Bájale a tu actitud, segunda vez que me hablas así, a la tercera no respondo porque tú no eres papá mío para que me hables así”, dijo Alfredo.

Señores @CanalRCN #canalRCN#LacasadelosfamososCol este personaje de #alfredo no es la primera vez que amenaza a sus compañeros y usa adjetivos calificativos hacia ellos. En un país donde la violencia siempre ha sido protagonista, este tipo de actos repetitivos se deben castigar pic.twitter.com/4OQkInG8wR — Mirate, Mirame JAMAS (@TheDrama_KING) May 16, 2024

Después continuó diciendo “siempre quieres hablar que el más caballeroso y no sé qué, a mí me respetas”, señaló diciéndole a Julián.

El momento desató tanta polémica, que varios usuarios de las redes y televidentes pidieron la expulsión de Alfredo, ya que días atrás, habían hablado de la multa que el programa pondría en caso tal que ocurrieran agresiones físicas.