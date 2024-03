Participante de La Voz Colombia reveló su dura lucha contra el cáncer: ¿quién es?

Evelyn Gómez, conocida por su participación en La Voz Colombia 2012, ha conmovido a sus seguidores al compartir la lucha que ha emprendido contra el cáncer.

La cantante reveló a finales de febrero de este año que fue diagnosticada con esta enfermedad, y que por ahora ha sido la batalla más difícil que ha enfrentado en la vida.

“Hoy inicié la experiencia más increíble de mi vida. La más inesperada, una batalla que solo se gana con amor, con alegría y, sobre todo con fe. De lo que si estoy segura es que Dios está conmigo, su amor es inagotable y Él no nos da una carga que no podamos soportar. Como dijo mi doctor, la gira donde cantarás y lucharás este año va ser por ti, para ti”: fue la declaración con la que Evelyn reveló a sus seguidores su situación y que refleja la fortaleza y esperanza que la artista irradia en medio de esta adversidad.

Así ha sido la enfermedad de Evelyn Gómez de La Voz Colombia

Así, en las últimas semanas, Evelyn, quien se presentó a la primera edición de La Voz Colombia, ha tenido una participación constante en las redes sociales, compartiendo detalles sobre su tratamiento y mostrando su determinación para vencer la enfermedad.

“Señor cáncer: ¿Qué dijiste? Evelin te vas a quedar allí sentadita y sin moverte a esperar que te invada y te derrote. Que equivocado estás al creerte vencedor, cuando no eres nada comparado con el poder de Cristo. No te odio como antes, ahora estamos viviendo juntos, ahora somos amigos y rivales. Ahora tengo cáncer, pero cada día haces que el centro de mi vida sea Dios”, expresó, desafiando con coraje a la enfermedad.

Un momento especialmente conmovedor fue cuando Evelyn compartió sus primeras imágenes con la cabeza rapada y aseguró: “cada día amo y valoro más a mi familia y mis seres queridos. Tengo cáncer, pero ahora me miro al espejo y me veo más hermosa. Me repito lo increíble valiente y poderosa que soy. Señor cáncer, hoy agradezco este proceso a tu lado, y voy a pelear día a día, sol a sol, cueste lo que me cueste. Él me confió esta prueba y, aunque sé que no es fácil, no me daré por vencida”.

Evelyn Gómez de La Voz Colombia: “no voy a fallarles”

La cantante, ganadora del Congo de Oro en 2017, ha expresado su gratitud hacia aquellos que la han apoyado en este difícil camino. “No voy a fallarles, aunque me duela, un día cantaré victoria”, afirmó, demostrando su determinación para superar esta prueba con el apoyo de su familia, amigos y seguidores.

El testimonio de Evelyn Gómez es un recordatorio poderoso de la importancia de la fe, la esperanza y el amor en tiempos difíciles.

Su valentía para enfrentar el cáncer con una actitud positiva y combativa inspira a otros a encontrar fuerza en medio de la adversidad y a apreciar cada día como un regalo precioso.