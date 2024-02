Paula Andrea Betancur da las 5 claves para un amor duradero: “Admirar a la pareja”

Para Paula Andrea Betancur el esfuerzo, el compromiso y mucho amor son claves para que una relación perdure.

Sus consejos nos invitan a reflexionar sobre nuestros vínculos y a esforzarnos por nutrirlas cada día. Al final, una relación duradera se construye sobre pilares de comunicación, respeto, admiración y apoyo mutuo. Con estos fundamentos, el amor sobrevive y prospera con el paso del tiempo.

Paula Andrea Betancur y su esposo: las claves para que la llama del amor no se apague

Paula Andrea Betancur comparte sus secretos para mantener una relación sólida con su pareja, el médico Luis Miguel Zabaleta. Desde prestar atención a los pequeños detalles hasta nutrir una profunda admiración por su compañero, ella desvela las claves que han sido fundamentales en su vida amorosa.

Luis Miguel Zabaleta y Paula Andrea Betancur: así se conocieron

“Yo era su fan número uno. No solo me gustaba su belleza, sino su serenidad. Estaba en la universidad en ese entonces, cuando un día supe que estaba firmando autógrafos en Corferias, y allá me fui con unos amigos, pero justo cuando estaba a punto de llegar y tras hacer una fila larguísima, se fue. Corrí detrás de ella y alcancé a tomarle una foto de lejos. Todavía la guardo en el clóset de mi habitación, en la casa de mis padres”, recuerda Luis Miguel.

Pasarían muchos años para que se volvieran a encontrar. Paula había tenido un largo matrimonio y tres hijos de esa unión, por lo que en sus planes no estaba volverse a casar ni tener más hijos. “Fui a hacerme un tratamiento para la piel, pero el doctor al que iba no tenía disponibilidad. Me sugirió al doctor Zabaleta, pero dudaba porque no lo conocía y me cuido mucho de inyectarme sustancias. Luismi entró al consultorio y yo quería salir corriendo, porque soy muy miedosa con ese tema. Allí me explicó muy detalladamente el procedimiento y finalmente acepté hacerlo”.

Lo que Paula no percibió en la consulta fue el interés de Luis Miguel en ella. Con una amiga que la acompañaba se consiguió su número de teléfono y el tema médico sirvió como excusa para comenzar a hablar.

Este es el caso de Paula Andrea Betancur, como el de muchas otras mujeres que lograron ser mamás luego de años de intentarlo, y además, por fuera de la edad que generalmente se le presiona a la mujer que lo sea.

˝Ni siquiera intentamos embarazarnos de forma natural, porque en ese momento tenía 46 años. Acudimos a un par de tratamientos en los que estimulaban mi ovulación, pero el resultado siempre era negativo”, dijo en exclusiva a Cromos.

“Yo, que ni siquiera me tomo una pastilla para el dolor de cabeza, tenía el cuerpo invadido de hormonas y no se lograba la concepción. No quería que mi esposo se perdiera el privilegio de ser padre, pero la presión emocional y física era demasiada. No le contaba a nadie porque no quería aumentar el estrés con preguntas, pero hubo muchas noches en las que lloré”.