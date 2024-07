Pedro el escamoso: Él es el millonario por el que Ana María Trujillo se fue del país

Ana María Trujillo empezó a darse a conocer en televisiva, en el magazín Panorama, de Producciones JES, igualmente hizo parte del programa Día a día de Caracol Televisión, razón por la que ganó muchos seguidores.

Además de ser presentadora, Trujillo decidió dedicarse a la actuación destacándose con varios personajes que la catapultaron como actriz.

¿Quién es el esposo de Ana María?

Actualmente, se destaca por su papel protagónico en la segunda temporada de la icónica novela “Pedro el Escamoso”, donde interpreta a Fernanda Ríos.

Tras más de una década alejada de las pantallas, Trujillo regresa con fuerza a la actuación, demostrando su talento y versatilidad en este nuevo desafío. Su personaje, Fernanda, es una mujer madura, imponente y de carácter fuerte, quien se convierte en pieza clave en la trama de la novela, generando enredos y situaciones inesperadas.

A raíz del reconocimiento de su carrera, varios seguidores se han interesado por lo que pase en su vida personal y por su actual esposo.

En el ámbito personal, Ana María Trujillo encontró el amor y la estabilidad al lado del empresario José Francisco Arata. Contrajeron matrimonio en 2015 en República Dominicana, donde actualmente residen junto a sus hijos.

La relación entre Ana María y José Francisco ha sido descrita como sólida y llena de amor. Se apoyan mutuamente en sus proyectos y comparten una gran pasión por la familia y la vida en pareja.

José Francisco Arata es un destacado empresario venezolano reconocido por su visión innovadora y liderazgo en el sector energético. Fundador de la empresa de hidrocarburos Pacific Rubiales, la cual quebró en 2014, Arata ha dejado una huella significativa en el desarrollo y la gestión de proyectos clave en su país.

Su relación llamó la atención debido a la diferencia de edad entre los dos, pero además, por el reciente fallecimiento de la hijastra de la actriz, Kim Arata.

En abril de 2024, Ana María Trujillo, compartió un post en el que escribió unas sentidas palabras a modo de despedida: “Creo que es la primera vez en mi vida que me siento paralizada, sin palabras. Me encuentro sumergida en un dolor insoportable que no me deja pensar. Tengo tanto por decirte, Kim, hay tanto que agradecer y es tan difícil entender tu partida. Pero tengo que comenzar por agradecerte. Me acogiste en tu familia con los brazos abiertos desde el día uno”, comentó.

Después agregó: “Te amé como a una hija. Fuiste amiga y hermana de las mías y una nieta más para mis papás. Se quedaron muchas carcajadas, dormidas juntas, cenas, películas, esquiadas, fotos y hasta peleítas por compartir”, afirmó.