Pedro Pascal: sus ideas políticas, el suicidio de su madre y más datos del chileno

Latinoamérica tiene otra estrella en la meca del entretenimiento. Su nombre es Pedro Balmaceda, nació hace 47 años en Chile y hoy se le reconoce por el apellido de su madre (Pascal), ya que, según él, para los estadounidenses es más fácil pronunciarlo y también es una manera de honrar la memoria de su progenitora.

A continuación, descubre siete datos del protagonista de la serie The last of us.

Pedro Pascal sobre sus orígenes

“Nací en Chile y nueve meses después, mi familia tuvo que escapar de Pinochet y me trajo a mí y a mis hermanas a Estados Unidos. Fueron muy valientes y sin ellos no estaría en este maravilloso país”, dijo Pascal en un programa de televisión.

Es hijo del médico José Balmaceda y de Verónica Pascal. “Fueron a buscar a mi padre al hospital en el que trabajaba. Se escabulló por la parte de atrás y se llevó a mi madre, mientras su hermana nos llevó a mi hermana y a mí a su casa. Mis padres se dieron cuenta de que su única opción era esconderse”.

¿Por qué lo fueron a buscar? Por haber ayudado a un disidente herido, quien luego, estando preso, dio el nombre del médico.

La embajada de Venezuela en Chile, Dinamarca y luego Estados Unidos

Los Balmaceda Pascal se refugiaron durante seis meses en la embajada venezolana antes de abandonar Chile. Vivieron un tiempo en Dinamarca y posteriormente echaron raíces en Texas, Estados Unidos. Gran parte de la vida de Pascal ha transcurrido en Norteamérica, pero él nunca ha negado su origen.

De San Antonio a Nueva York

Pedro Pascal estudió en Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York. Al graduarse consiguió papeles menores, en cuyos créditos figura como Antonio Balmaceda. Lo más importante que consiguió a finales de la década del noventa fue una participación en Buffy Cazavampiros, concretamente en la cuarta temporada.

Una tragedia que recuerda todos los días

El suicidio de su madre es uno de los hechos que marcó al artista. “Ella fue el amor de mi vida. Pienso en ella todos los días. Como no rezo, no puedo decir que tengo una práctica para sentirla cerca, pero vivo para ella a pesar de que se haya ido”, sostuvo. “No tener a la persona más importante de tu vida, descubrir que algo así es posible y que lo que más temes en la vida puede ocurrir, es algo que se te queda de forma permanente y marca un antes y un después”.

En la meca del entretenimiento

Antes de abrazar la fama con la serie Narcos, The Mandalorian y The last of us, también pasó por The good wife, El mentalista, CSI y Sin rastro y La ley y orden.

Juego de Tronos y el ascenso imparable

“Fue ese gran papel, en el apogeo de la popularidad del programa, una temporada perfectamente escrita, un papel perfectamente escrito: entra, rueda durante 10 semanas, vete. Nadie tuvo la oportunidad de hartarse de mí”, dijo Pascal en una entrevista. Su papel en Juego de Tronos fue la oportunidad que buscó toda su vida. Desde entonces, se le abrieron las puertas y hoy es uno de los actores más buscados en Hollywood.

Pedro Pascal y su gusto político

El actor es reconocido en su país por apoyar los movimientos de izquierda. Así lo ha manifestado en sus redes sociales, en las que manifestó su simpatía por Gabriel Boric, el actual presidente de Chile.