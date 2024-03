Pelea en ‘La casa de los famosos’ casi llega a los golpes: ¿Producción se metió?

La convivencia en ´La casa de los famosos’ poco a poco va generando más discordia, pues la presión y las personalidades de todos, ya están empezando a chocar fuerte.

Te puede interesar: Ella es Emilia, la hija de Catalina Gómez de ‘Día a Día’ y de Juan Sampedro

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí.

En el último capítulo del programa, dos famosos se dejaron llevar por la tensión y la incomodidad, al punto de perder la cordura en una discusión.

Pelea en ‘La casa de los famosos’: ¿Qué pasó?

No ha pasado ni un mes y ya los famosos están cargados del juego, pues a pesar de que sepan que están compitiendo por dinero, el experimento de convivir todos en una sola casa los está llevando al límite.

Todo se desató por la escasez de comida en la casa, pues algunos estaban comiendo más de la cuenta. Ante ello Karen Sevillano se quejó de lo que ella consideró como “falta de conciencia” a lo que Omar Murillo, conocido como ‘Bola 8′ le respondió.

-“¿Tu estás peleando por un plato de comida cuando estás comiendo?”, dijo ‘Bola 8′

-“Yo estoy peleando por lo que es justo, porque no quiero que nadie aguante hambre, aunque mi plato esté lleno me preocupo por los demás”, dijo ella.

Después, el comediante continuó alegando, algo que llevó a que sus compañeros también interfirieran e intentaran calamar la situación, pues Juan David se le acercó diciendo que ya parara los gritos, algo que provocó aún más el alegado a tal punto de que los dos hombres terminaron casi que frente a frente, dejando la sensación de que se irían a los golpes.

¡Se prendió! 🔥🔥🔥



Omar contra Karen, La Segura, Juanda y todos los que se metan #LaCasaDeLosFamososColombia pic.twitter.com/EWzB3KaEwL — Luis Fernando Herrera (@luisferheroch) February 29, 2024

Pero todo no inició ahí, pues en otros videos se conoció cuál había sido el origen de la pelea, en la que ‘Bola 8′ logró alterar a otro de los participantes que se encontraba comiendo.

Culotauro, que estaba en el comedor, pidió para que no se desmoronaran ante la presión, mientras que Omar Murillo continuó quejándose.

“Yo no tengo que ocultar nada de lo que siento”, expresó. Ante ello, Culotauro intentó mostrarse comprensivo, pero le pidió que no molestara a la hora de la comida. “Tu sentir también puedes tenerlo en tu habitación”, señaló, sin embargo, el comediante no se frenó y decidió continuar con la discusión.

El comediante se puso de pie y golpeó la mesa mientras decía “y como también hago parte de esta casa, me merezco poder comer tranquilo”.

Al ver el gesto, Omar le preguntó “¿Qué vas a hacer?”, una pregunta que el joven tomó como una provocación y empezó a acercarse, a tal punto que sus amigos tuvieron que meterse en el medio para evitar una confrontación física.

Esta situación fue la que derivó en el posterior cruce de palabras con Karen Sevillano y la fuerte respuesta de La Segura y Juan David contra él, quien después de ello decidió nominarse como muestra de haber reconocido su error al provocar una fuerte discusión en la casa.