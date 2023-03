¿Peligra Iván Lalinde o Carlos Calero? Este es el nuevo presentador de Día a Día

El legendario programa del canal Caracol, ‘Día a Día’ ha tenido varios cambios que han sido bien recibidos por toda la audiencia que lleva viéndolos hace más de 15 años.

Aunque el matutino ha variado de presentadores, todo el equipo que hay hasta el momento ha tenido una muy buena relación y trabajo en equipo, justamente a ese buen ambiente se acaba de sumar un personaje más.

¿Quién es el nuevo presentador de Día a Día?

Este 29 de marzo, el matutino decidió presentar al nuevo integrante del equipo Día a Día, quien estará todas las mañanas animando y alegrando más a los televidentes.

Se trata del humorista Jhovanny Ramírez, más conocido como ‘Jhovanoty’ quien ahora estará encargado del humor del matutino.

‘Jhovanoty’, también hace parte de la emisora Tropicana, en la que trabaja como locutor. En su debut, el huilense hizo pasar un buen rato no solo a los presentadores del programa sino también a sus invitados, pues durante el programa realizó varios comentarios muy graciosos.

Entre aplausos y una abrazos sus compañeros le dieron la bienvenida al programa “señoras y señores querían familia completa, pues a partir de hoy la cereza que le faltaba a este postre”, empezó diciendo Catalina Gómez, a lo que él respondió “la cereza o el buñuelito mejor”.

Un poco nervioso, empezó a saludarlos a todos para después decir con su humor característico “no me anuncien tanto porque de pronto no me dejan tanto tiempo”.

En la conversación que se dio en medio de la bienvenida, Catalina Gómez le dijo en forma de broma, que uno de los retos para ellos era ponerlo más fit. “O de pronto mi reto es engordarlos a ustedes”.

El nuevo integrante del programa se llevó muy bien todo el equipo y seguramente los televidentes estarán contentos pues, tras confirmarse su llegada, varios de sus seguidores le dejaron mensajes de bienvenida al programa.

“Casi no escucho Tropicana pero sí veo sus videos, excelente que esté en Día a Día”; “Qué buena adquisición del programa”; “Jhovanoty es el mejor humorista, qué bueno”; “Jhovanoty me hizo reír todo el rato que estuvo en Día a Día, demasiado bueno”; “Admiro mucho su talento, fue lo máximo que empezara en el programa”; “Qué bueno verlo ahí, será perfecto para el programa”, fueron algunos de los comentarios.

‘Jhovanoty’ también hizo parte del programa de humor ‘Sábados felices’ en el que empezó a formar sus seguidores y se dio a conocer con su humor característico.

