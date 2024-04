¿Perdonó a Nataly Umaña? Video de Alejandro Estrada despertó rumores

Tras su paso por el reality show “La casa de los famosos”, donde Nataly Umaña generó polémica por su cercanía con otro participante, la pareja se vio envuelta en una crisis que los llevó a una separación temporal.

Te puede interesar: Jurado de ‘Yo Me Llamo’ de Caracol está en bancarrota: “Nunca pensé estar así”

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí.

Si bien la relación ya presentaba fisuras antes de entrar al programa, según lo dicho por la actriz en el show, quien estuvo en un entorno tan intenso que amplificó la decisión de tener una ruptura definitiva en pleno programa.

¿Nataly Umaña regresó con Alejandro Estrada?

Sin embargo, en las últimas semanas, han surgido señales que apuntan a una posible reconciliación. Según se ha podido ver a través de la red social, Instagram, tras su salida de ‘La casa de los famosos’ y darse un corto descanso, Nataly viajó a México, país donde se encuentra probando suerte en su carrera.

Por su parte, Alejandro ha continuado su vida, aprovechando la viralidad que le dio la situación, para hacerle promoción a su negocio de gafas e incluso para hacer parte de un reality de RCN MasterChef Celebrity, el cual tiene con expectativa a todos los televidentes.

A pesar de que ambos están trabajando en sus carreras por aparte, en redes surgieron fuertes rumores sobre una supuesta reconciliación.

El rumor creció más, luego de que Estrada publicara un video en su cuenta de TikTok, con el que terminó despertando más la opinión de los usuarios de la red.

En el video se ve a Alejandro haciendo un lipsync de un reguetón en el que menciona la frase: “Aunque mañana me levante y diga ‘diablos, ¿Qué hice?”.

Pero no solo eso, ya que el actor le preguntó a sus fans sobre, qué creen que hizo, recibiendo preguntas sobre si había perdonado a Nataly.

Aunque el actor no respondió puntualmente sobre si pensó personar a la actriz o sobre si van a separarse definitivamente, los mensajes que más destacaron fueron más guiados a que lo más seguro es que más adelante salgan diciendo que volvieron por el bien de los dos.

“No vaya a decir que volvió con Nataly”; “Fijo volvió con Nataly”; “Perdonó a la cachona”; “Mucho masoquista”; “Y entonces, ¿está soltero o no? Los televidentes necesitamos saber”; “Ey no mor, no jodas que volviste con Nataly 😅”; “Bebé, usted puede hacer lo que quiera menos volver con Nataly”; “Valorarte. Eso creo que fue lo que hiciste”.