Periodista de Caracol se divorció tras 13 años de matrimonio: “Fue buena decisión”

Una reconocida periodista colombiana, quien durante muchos años formó parte del equipo de Noticias Caracol, confirmó su separación matrimonial tras 13 años de unión.

La noticia fue dada a conocer por el programa de entretenimiento “La Red” del canal Caracol Televisión, donde se aseguró que la ruptura se habría producido en buenos términos y de forma consensuada, priorizando el bienestar de sus dos hijas.

¿Qué periodista de Caracol se divorció?

Se trata nada más y nada menos que de Vanessa de la Torre, quien ahora dejó el informativo para pasarse a Caracol Radio y dirigir el programa de las mañanas.

De la Torre estaba casada con el también periodista Diego Santos, quien ha generado polémica en repetidas ocasiones debido a sus opiniones en Twitter sobre varios temas políticos del país.

En el programa ‘La Red’, el periodista Carlos Giraldo aseguró que esa separación ya estaba confirmada y que a pesar de todo, lo habían hecho en buenos términos.

“Toda esta separación ocurrió hace exactamente tres meses, pero fue en los mejores términos y comprometidos a seguir teniendo una linda amistad porque hay un vínculo”, destacó Giraldo.

La colombiana, quien también se ha destacado como corresponsal en Washington, D.C., no había hecho pública la noticia hasta el momento. Si bien, por el momento sus seguidores esperan que en los próximos días la periodista comparta algunas palabras al respecto, en redes la noticia generó varias reacciones.

“Fue buena decisión”; “Yo de ella también me divorcio”; “Pues la verdad, Diego la estaba haciendo quedar muy mal”; “Si fue de mutuo acuerdo, eso me alegra por las niñas”; “Por fin Vanessa. Tomaste la decisión correcta”; “Me alegra y me encanta esta noticia”; “Me da pesar por su hogar pero creo que era necesario”; “Estoy de acuerdo con la decisión, me parece muy inteligente”; “Por fin Vane, Diego solo te hacía quedar en ridículo”, fueron algunos comentarios en Twitter.

Si bien la pareja ya lleva tres meses separada, la noticia del divorcio no había trascendido a la opinión pública hasta ahora.

Tras su salida de Noticias Caracol en 2020, Vanessa de la Torre se ha dedicado a diversos proyectos, incluyendo la escritura de su segundo libro. Se espera que en los próximos meses anuncie sus nuevos proyectos profesionales.

La periodista ha expresado en sus redes sociales su compromiso por seguir adelante con su vida personal y profesional, agradeciendo el apoyo de su familia, amigos y seguidores en este nuevo capítulo.