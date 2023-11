Periodista ‘Pirry’ sufrió un gravísimo accidente, lo encontraron “casi muerto”

‘Pirry’ es conocido como el periodista más arriesgado de la televisión nacional. Por años, entre sus planes estuvo bajar a 400 metros de profundidad por el cráter de un volcán en la Isla Ambrym y bucear en Truck Lagoon entre cincuenta barcos japoneses hundidos durante la Segunda Guerra Mundial.

Te puede interesar: Video: Carolina Cruz causó sensación con su “sexy” disfraz en Día a Día

Aquí puedes encontrar más contenidos como este

Para muchos, las aventuras de Guillermo Prieto, más conocido como Pirry, fueron parte de la historia de la televisión, pues a través de su programa ‘Especiales Pirry’ transmitido por RCN, el colombiano se enfrento a experiencias que pocos podrían afrontar.

¿Cuántos años tiene el Pirry?

El colombiano ahora tiene 53 años, y su espíritu aventurero continúa siendo parte de él y una cualidad de la que nunca se va a avergonzar. Sin embargo, hubo algunas que pusieron en riesgo su salud e incluso su vida.

Justamente, sobre ese tema, el periodista hizo una reciente reflexión en sus redes sociales y fue allí en la que reveló el fuerte accidente que sufrió.

A pesar de que el boyacense, siempre estuvo buscando experiencias que lo llevaron al límite, hubo una que realmente lo asustó.

Este 1 de noviembre, ‘Pirry’, se hizo viral debido a un terrible accidente que sufrió y que recién se conoció. ¿Qué pasó? Fotografía por: Instagram @pirryoficial

A través de su cuenta en Instagram, el presentador reveló un duro momento que vivió en su casa. “Hay una imagen que puede ser muy fuerte, solo una, que es la fotografía que me tomó mi hermana cuando me encontró casi muerto en el baño de mi casa el día que me tuvieron que coger 22 puntos en el parietal derecho”, contó.

Hacía unas semanas, Pirry había mostrado las secuelas de la mencionada herida, sin dar muchos detalles pero esta vez reveló que fue su hermana la que lo encontró con sangre en la cabeza y le salvó la vida.

“Estaba arreglando unas cosas en el baño, y una de las patas de la escalera la dejé sobre una toalla pero después se me resbaló. Yo no me acuerdo de nada, tengo memoria como hasta un día y medio después, ya en el hospital”, recordó Prieto añadiendo que le hicieron una serie de exámenes para verificar que todo estuviera bien y que aún sigue bajo revisión.

El periodista fue honesto, al decir que ya con 50 años “conseguir pareja es muy difícil pero después de verme esa herida pensé que a uno a veces, se le va la vida pensando en lo que uno no tiene (...) pero la vida no es justa, a todos no nos dan lo mismo, pero si usted se puede levantar hoy y tiene salud, usted podría lograr cualquier cosa”, señaló en su video.