Pilar Schmitt, de Noticias Caracol, contó la experiencia ‘paranormal’ que vivió

Pilar Schmitt es una de las presentadoras más legendarias de Noticias Caracol, pues por muchos años ha sido la encargada de la sección de entretenimiento del canal.

Gracias a la cantidad de tiempo que lleva en el canal, los televidentes se han interesado más por su vida dentro y fuera del informativo.

¿Qué pasó con Pilar Schmitt?

La presentadora amante de la moda y los viajes, tiene claro que su trabajo ha hecho que sucedan cosas en su vida impensables, sin embargo, hay otras que han ocurrido en su vida privada que la han dejado con los pelos de punta.

Recientemente, la presentadora de 49 años contó que vivió una experiencia que jamás pensó que le pasaría, a pesar de haber escuchado algunas historias.

Según lo detallado por la periodista, esto ocurrió cuando estaba con sus dos hijos, Sara Sofía Sánchez Schmitt y Martín Casas Schmitt.

Pilar Schmitt reveló una situación que nunca pensó que le pasaría pero que la hizo poner los pelos de punta. ¿Fue en Caracol? Fotografía por: Instagram

Cuando aún su hija era pequeña y se encontraban los tres en casa, Schmitt vivió su experiencia paranormal que sigue en su recuerdo.

Ante las cámaras de las redes sociales de Caracol Televisión, contó que cuando su hija Sofía tenía 3 años, su padre decidió contratar una niñera de origen boyacense con el fin de tener una mano en todos los quehaceres y en el cuidado de la pequeña.

Su trabajo fue tan dedicado, que se ganó muy rápido el cariño de Sofía, por lo que cuando ya no continuó trabajando en casa, su vacío fue grande y antes de que muriera se presentó en su hogar “para despedirse”.

Luego de un tiempo, la pequeña sorprendió a la presentadora diciendo que la niñera había regresado y que la había visto “yo me estaba bañando y mi hija tenía 3 años y me dijo ‘mami ven que Nani está aquí´”.

La presentadora confundida le preguntaba a Sofía “¿cómo así, dónde está? Yo no la veía en la casa y me decía, mami pon las manos así, está aquí en frente tuyo. Yo le hice caso, ponía las manos en frente y me decía, mami está limpiando la casa, está en el techo, ahora bajó a limpiar el garaje”.

En su historia, Pilar Schmitt, recordó que la niña le había dicho que su nana les había dejado el mensaje de que los quería mucho “después me dice, mami Nani está saliendo y escucho la canción de cascanueces de la Barbie y a los 5 minutos me llamaron que había fallecido”.

La presentadora no pudo evitar contar que aún se le eriza la piel y se le hacen agua los ojos cuando la cuenta “para mí es una historia muy linda, es especial. Paranormal, no sé, sino para guardar en el corazón”.

