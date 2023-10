¿Piqué acusado de usar drogas? Opinión sobre polémico tema lo puso en jaque

El padre de los hijos de Shakira, el exjugador Piqué está siendo tendencia por un tema bastante polémico hoy por hoy.

Si bien el tema no tiene que ver nada con su actual pareja, Clara Chía, ni con la relación que lleva con la colombiana, el empresario tiene el ojo encima de muchos fanáticos.

¿Qué hizo Piqué?

Aunque Piqué haya estado en la boca de muchos, tras su separación con Shakira y su nueva relación con Clara Chía, ahora es tendencia por duros señalamientos en redes sociales.

Luego de que se conociera un video en estas plataformas y se viralizara, Gerard Piqué de nuevo está en el centro del debate.

Todo ello ocurrió debido a un comentario que el exjugador y ahora empresario, hizo sobre el consumo de marihuana, un tema que a pesar de hacer parte de varias charlas, sigue siendo un tabú para muchos.

Luego de su separación, Piqué se retiró del fútbol profesional y decidió emprender su proyecto personal llamado Kings League.

Por medio de transmisiones en vivo, tanto el exjugador como sus invitados ha tocado temas interesantes, incómodos e incluso, personales, sin ánimo de generar mucha polémica.

Sin embargo, esta vez uno de ellos, provocó una respuesta poco esperada por parte del catalán.

Aprovechando que este es un formato ‘sin censura’, los streamers estaban comentando un partido cuando uno de los participantes interrumpió para decirle algo al ex de Shakira.

“Tengo un comentario de Ferrán Corominas, ha tirado unos mensajes en el chat dice “dejad los porros””, haciendo referencia a la marihuana.

Comentario que Piqué, ni corto ni perezoso respondió puntualmente: “Dile que a veces no están nada mal”, un comentario que causó risas y carcajadas entre sus compañeros.

En medio de risas y a modo de broma, su compañeros lo corrigieron diciendo “oye no, no, borra eso por favor”.

En otra toma y haciendo un gesto de confusión Piqué se devolvió al tema del partido, del que venían opinando dijo “que no están nada mal los cambios”.

Aunque el tema no se amplió nada más y quedó allí, en redes sociales sí escaló un poco más, al punto de ser señalado de que “seguramente sí ha probado la marihuana antes”, fue uno de los comentarios.

Así como este, hubo varias reacciones tanto a favor como en contra, que hicieron del catalán un foco de las plataformas: “Piqué siempre tan irresponsable con lo que dice”; “Piqué no sería él si no generara polémica adrede”; “Se nota que no es un padre responsable, cómo va a decir eso”; “Seguro ya que no juega, sí usa marihuana más seguro”; “Ay Piqué siendo él, irresponsable con las palabras como siempre”; “Que le gusta la marihuana puede pasar, ya no juga ni le exigen que está libre de todo eso”; “Qué mal ejemplo es este tipo para sus hijos”, fueron algunos comentarios.