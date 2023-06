Piqué da consejos para una primera cita, ¿así conquistó a Shakira y a Clara Chía?

La vida de Gerard Piqué sigue estando en boca de la opinión pública. Tras su separación con Shakira, el exfutbolista ha estado en los titulares de los medios tanto por su programa Kings League como por su relación con Clara Chía.

Ahora, nuevamente la pareja se ha vuelto viral al suponerse que, posiblemente, Gerard Piqué se hinque próximamente para pedirle matrimonio a la tan controversial Clara Chía.

Los consejos de Piqué para una primera cita

De acuerdo con la información destacada por medios internacionales, hace unos días la pareja estuvo alrededor de 15 minutos detallando varias alhajas, lo que provocó que los rumores de una boda se vuelvan más fuertes. Además, porque estuvieron hablando con una de las mujeres del lugar para hacer un arreglo peculiar.

Fuera del rumor sobre la posible llegada al altar, hoy el catalán está en la boca de todos debido a unos consejos sobre cómo debe ser la primera cita.

A través de una cuenta de fans de Twitter, se conoció un video que llamó la atención a muchos seguidores y detractores del exfutbolista.

Debido a ese clip, Piqué fue blanco de críticas y opiniones encontradas por parte de los usuarios de la red pues allí se le escuchó dando “consejos” para las primeras citas y poder quedar como “caballeros”.

No obstante, varias mujeres y algunos hombres no quedaron conformes o de acuerdo con sus apreciaciones a la hora de dar una primera impresión.

“En la primera cita, obviamente, primero se sienta la señorita en cuestión” empezó diciendo. Después continuó diciendo “Segundo, siempre, la mujer mirando hacia el restaurante y el hombre mirando a la pared. Esto queda como de ‘gentleman’”, señaló mientras sus compañeros no hicieron más que soltar risas.

“Esto son estereotipos. No me gusta. Yo me voy”, comentaron los compañeros que lo estaban escuchando atentamente en el set de transmisión, a modo de broma.

Al dejarlo solo en la sala Piqué finalizó diciendo “me cago en los estereotipos, hay que ser elegante”.

¿Piqué podría llegar al altar?

Según lo dicho por revista Marca, una de las trabajadoras de la joyería en la que se encontraba la pareja, se acercó a Gerard y Clara pues, al parecer, ellos le habrían preguntado por un anillo que habían adquirido en ocasión pasada. “Esta joya se trata de un anillo para Clara Chía el cual no era la talla ideal para la novia del exfutbolista. ‘Se lo están arreglando ya’”.