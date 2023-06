¿Piqué le fue infiel a Clara Chía? Periodista hizo fuerte revelación de la pareja

Shakira y Gerard Piqué no dejan de ser los protagonistas de los titulares en los medios de comunicación. La ruptura del exfutbolista y la cantante ha sido una de las separaciones más mediáticas de todos los tiempos.

Ahora, la expareja ha logrado avanzar y cada uno ha tomado caminos distintos. Piqué, ha comenzado una nueva relación con Clara Chía, en cambio, Shakira se ha mudado de Barcelona a Miami para empezar nuevamente con sus hijos lejos de los paparazis.

A pesar de lo anterior, los paparazis continúan detrás del rastro del deportista y su novia. Incluso, uno de los periodistas más reconocidos de España, Jordi Martin, ha destapado lo que sería un secreto que afectaría a la actual relación del catalán.

Piqué y Clara Chía tienen una relación que ha sido muy perseguida por los medios. Fotografía por: Instagram @3gerardpique

¿Qué dijo Jordi Martín de Piqué y Clara Chía?

Martin ha vuelto a ser viral por unos comentarios que ha lanzado a Piqué y a Clara. Estos podrían dejar en vilo lo que actualmente viven los dos en Barcelona.

En una entrevista con el programa El gordo y la flaca, donde trabaja el periodista, despertó rumores de una supuesta infidelidad de Gerard hacia Chía.

Cabe recordar que Clara ha sido acusada en varias ocasiones de cometer, junto al exfutbolista, una infidelidad hacia la cantante Shakira, por lo que muchos de los comentarios de los cibernautas tienen que ver con “beber una cucharada de su propia medicina”.

“Les voy a decir una cosa, que la sé desde hace un mes. A mí me encantaría que Clara Chía le pregunte a Gerard Piqué, ¿dónde estaba la noche del 8 de mayo? Que le pregunte antes de casarse (...). Dejo un mensaje al aire (...). Yo creo que esa noche Piqué se la pasó mejor que tú... Yo ya lo sé”, señaló el paparazi.

Este comentario dejó ver que Piqué en esa fecha la había pasado muy bien e insinuó que le fue infiel a su novia.

Semanas atrás Jordi había comentado algo similar en un programa conocido como The red phone, de Jorge Viera. Allí, habló sin pelos en la lengua sobre la polémica que gira en torno al fundador de la Kings League.

“Yo me he enterado de lo que ha hecho Piqué en Barcelona. Durante trece años he visto lo que ha hecho Piqué por las noches. Barcelona es una ciudad muy compacta, muy pequeña, y tú te enteras de todo. Y a Piqué, de verdad, yo creo que solo le ha quedado la Colau, la alcaldesa, por zumbársela”, dijo Martín.

“Piqué ha estado con media Barcelona, Jorge. Y yo pensaba: ‘Y esto, ¿será o no será consciente Shakira?’”, reveló el reconocido fotógrafo español en diálogo con el programa.