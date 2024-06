Piqué se jugó carta con Clara Chía, su relación dio un gran giro

La relación entre el exfutbolista Gerard Piqué y la joven Clara Chía Martí ha estado desde el inicio bajo el escrutinio público. Tras la sorpresiva separación de Piqué y Shakira en 2022, la confirmación de su nuevo romance con Clara Chía, una estudiante de 23 años que trabajaba en una de sus empresas, desató una ola de interés mediático.

Te puede interesar: Él es el actor de ‘Betty la fea’ que terminó pidiendo trabajo en redes ¿Quién es?

Aquí encuentras más contenidos como este

La pareja ha sido fotografiada en diversas ocasiones, desde paseos románticos hasta eventos deportivos. Sin embargo, han mantenido un perfil bajo, evitando declaraciones públicas y grandes gestos de afecto. A pesar de la atención, se han mostrado unidos y han enfrentado juntos las críticas y la presión de la prensa.

¿Qué decisión tomó Piqué sobre su relación con Clara?

A pesar de todo ello, Jordi Martín, uno de los críticos más destacados y el periodista español que informó de los primeros pasos de la pareja, empleó su trabajo para obtener fotos y videos que revelaran detalles del noviazgo. Sus publicaciones, efectivas y polémicas, desataron un conflicto directo entre Piqué, Clara Chía y el paparazzi.

Los novios optaron por buscar una solución legal a través de los tribunales españoles para poner fin al “acoso” del fotoperiodista. Inicialmente, una orden de alejamiento resultó efectiva, pero esta medida temporal expiró, permitiendo que el fotógrafo catalán regresara a las calles para continuar con su trabajo para algunos medios.

Ante esto, la joven intentó demostrar los perjuicios causados al exponer su relación con Piqué, lo que llevó a un nuevo juicio. El pasado 17 de junio, el juez tomó una decisión sobre el caso, desestimando la demanda y liberando a Jordi Martin, lo cual fue un giro inesperado para la catalana.

No obstante, lo intrigante del caso es que el reportero, durante una entrevista con El gordo y la flaca, reveló que Piqué había tomado una medida peculiar antes del veredicto en el juicio. Al parecer, el empresario se comunicó con él con la intención de llegar a un acuerdo para evitar la situación incómoda.

“El señor Gerard Piqué, esta semana, me llamó para pactar, él no quería llegar a juicio y como yo sé que no he hecho nada malo, pensé en jugármela así que me enfrente a una pena de varios años... yo me la juego porque lo único que he hecho es mi trabajo, fotografiar a personas conocidas”, dijo ante las cámaras.

El europeo rechazó la oferta y optó por dejar que la justicia determinara el curso del caso, a pesar de que Clara Chía buscaba una sentencia de cinco años de cárcel. La joven presentó grabaciones y testigos, incluidos amigos y empleados de Kosmos, quienes esperaban que fueran clave para su victoria en el juicio.

Jordi Martín admitió haber sentido mucho miedo y verse afectado emocionalmente, ya que estaba consciente de que no había accionado malintencionadamente.

Hasta ahora, se desconoce la reacción de la joven, quien fue vista llegando a la cita legal en compañía de su novio.