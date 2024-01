¿Piqué y Clara Chía cancelaron supuesta boda? Afirman inminente fin de la relación

Piqué y Clara Chía han sido foco de varias críticas a raíz de que su relación había empezado un poco antes de que el jugador se separar de Shakira.

Aunque tanto el catalán como la joven, se han mostrado tranquilos y muy cómodos en público, parece que no todo está tan bien como parece.

Piqué y Clara Chía: ¿Se van a separar?

Los lentes de los paparazzi continúan muy atentos a todo lo que haga la pareja, sin embargo, pues varios medios aseguran que están en crisis.

A pesar de que se han mostrado muy unidos, amorosos y apasionados entre ellos, por estos días Piqué y Clara Chía, son hoy el foco de noticias, debido a que al parecer, los dos estarían atravesando una crisis amorosa y el alejamiento que han tenido, puede ser evidencia de ello.

Luego de varias especulaciones acerca del matrimonio se habría confirmado su cancelación y no precisamente por problemas entre el creador de la Kings League y la joven de 24 años, sino por culpa de la familia.

Según medios internacionales, a pesar de que Piqué y Clara estaban muy unidos, las familias no lograron llevarse nada bien, y de hecho, pueden ser la gran razón de su separación.

La prensa rosa de España, destacó que en estos momentos la relación está muy tensa, un motivo por el que el exjugador habría decidido cancelar los supuestos planes de boda, que también habían afirmado que tendría la pareja antes de terminar el 2023.

De hecho, el reconocido paparazzi Jordi Martin en TV Notas, quien ha estado siguiendo muy de cerca la relación de ambos, aseguró que los padres de la joven no quieren a Piqué.

“La familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los papás no lo quieren. Él no puede pisar la casa de los padres de la joven”, aseguró el reportero.

Igualmente, dijo que debido a esta situación incómoda, Clara Chía estaría viviendo muy lejos de Piqué terminando de pasar sus vacaciones, mientras que el empresario habría decidido quedarse en Miami acompañando a sus hijos.

Cabe destacar que, antes de finalizar el 2023, el mismo reportero reveló que “cuando Piqué se va a Miami a ver a sus hijos, Clara Chía no duerme en casa de sus padres, duerme en casa de una amiga, porque está enfadada con sus padres porque no aceptan a su pareja”, dijo Martin.