Plantaron a RBD en los Premios Lo Nuestro: se quedaron sin puestos en el show

RBD, el grupo pop mexicano que surgió de la telenovela Rebelde, marcó a toda una generación. Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez conquistaron corazones con sus pegadizas canciones y su energía contagiosa.

Rebelde, Sálvame, Ser o Parecer y Nuestro Amor son solo algunos de sus éxitos que siguen sonando en las radios y en las plataformas digitales.

Su gira en el 2023 fue todo un éxito batiendo récords de ventas en diversos países de América. Incluso, en Colombia se llevaron a cabo 4 fechas en las que todas fueron sold out. Por ello, no era de extrañarse que el grupo esté nominado a algunos premios este 2024.

Más de 40.000 fans de todas las edades se reunieron en el Estadio Atanasio Girardot el día que RBD estuvo en Medellín. Fotografía por: Eduardo Sánchez

Precisamente, estaban nominados a ‘Grupo del año’ en los Premios Lo Nuestro, sin embargo, los integrantes no pudieron entrar a la gala. ¿Qué pasó? Acá te contamos.

¿Qué pasó con RBD en los Premios Lo Nuestro 2024?

Uckermann y Chávez, se vieron envueltos en una desafortunada situación durante la ceremonia. Según reportaron en sus redes sociales, abandonaron el evento debido a que les fueron asignados boletos incorrectos y no se les brindó una mesa disponible.

En un video publicado en Instagram, Christopher mencionó que “al parecer no vamos a poder estar con ustedes porque nos dieron unos boletos equivocados y parece que ya no hay mesas disponibles”. Christian, por su parte, lamentó la situación y mencionó que “los nominados no pudieron acceder al evento”.

Más tarde, Uckermann nuevamente publicó un clip diciendo: “Queremos decirles a todos y agradecerles a todos los seguidores a nivel mundial, nos duele mucho venir hasta Miami y al parecer Premios Lo Nuestro no tenía nuestros lugares, nos duele en nombre de RBD, pero nosotros somos más grandes que esto”.

El incidente generó controversia entre los fans de la banda, quienes expresaron su apoyo a los artistas y criticaron la organización de los premios. Algunos incluso exigieron una disculpa pública por parte de los organizadores del evento.

Lo que más gracia y enfado causó entre los seguidores del grupo, es que precisamente, resultaron ganadores de la categoría en la estaban nominados. Varios de los comentarios sobre lo sucedido dicen:

“Nos duele en nombre de RBD, pero nosotros somos más grandes que esto”



“Que mala organización de los premios”, “Una falta de respeto”, “No tienen seriedad”, “Espero haya varios despidos”, “Ellos son más grandes que eso”, “Qué vergüenza lo ocurrido con RBD”, y “Todos los artistas merecen respeto”.