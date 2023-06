“Podía saltar”: Daniela Álvarez lanza un recuerdo antes de tener prótesis

Daniela Álvarez es una de las mujeres más reconocidas de Colombia. La modelo, fue Señorita Colombia en 2011 y participó en Miss Universo como representante del país en 2012.

Ahora, la modelo se ha convertido en un símbolo de resiliencia tras sufrir un complicado problema de salud que le acarreó la pérdida de una de sus piernas. Este evento la ha convertido en una mujer de gran admiración para todos aquellos que la siguen con frecuencia.

Recientemente, la emprendedora ha compartido en sus redes sociales una imagen en la que se le puede ver antes de la situación médica que tuvo como resultado la amputación de su extremidad.

Daniela Álvarez, expresentadora del 'Desafío The Box', publicó en las historias de su Instagram un inesperado momento que la tiene muy feliz.

¿Cómo se veía antes Daniela Álvarez?

A través de su cuenta oficial de Instagram la exreina publicó una fotografía en donde, además de destacar su figura, se le puede ver como cuando fue escogida como Señorita Colombia.

En los jueves de TBT (Throwback Thursday) varias personas publican imágenes de su pasado para mostrar aquellos momentos que marcaron su vida. Este fue el día escogido por Daniela para publicar dicha foto en redes.

En la imagen se le puede ver en un bikini blanco posando como para jugar tenis. En una de las fotografías es posible, incluso, verla saltando, una acción que no puede realizar actualmente al tener una prótesis con la que trabaja diariamente.

La descripción de la publicación tiene un mensaje conmovedor por parte de Daniela: “#tbt del 2019. Lo que más me gusta de ver estas fotos es recordar que podía saltar. Hoy me cuesta más trabajo moverme, pero me encanta el reto de todos los días esforzarme para conseguirlo”.

“Mi cuerpo también cambió, el músculo de la pantorrilla de mi pierna derecha se atrofió por la falta de oxígeno que dañó el nervio, pero ya lo estoy recuperando. Y bueno tantos cambios en general, pero lo que más me gusta y me hace feliz es que he logrado tantas cosas. El premio no es el resultado, premio es el esfuerzo”, añadió.

Tanto la hermosa figura que se le ve a Daniela en las fotografías, como lo resiliente que la consideran por el cambio que tuvo, fueron motivo de halago en el post. Varios de los comentarios dicen:

“Me inspiras tu sigue haciendo contenido, te mereces el cielo eterno”, “Eres una de las personas más bellas e inspiradoras del planeta”, “Tan bella Daniela”, “De verdad te amo, tengo que conocerte en persona! Me inspiras!”, y “Un gran ejemplo”.