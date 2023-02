“Podría matar a mi ex”: Shakira aparece cantando en el día de San Valentín

La ruptura entre Shakira y Gerard Piqué sigue marcando tendencia. La música que ha sacado la cantante en los últimos meses ha lanzado claras indirectas a su expareja y a Clara Chía, la actual novia del exjugador de fútbol.

Aunque pareciera que su sesión con Bizarrap había sido el fin de la “tiradera” por parte de la colombiana, lo cierto es que las indirectas no han parado y Shakira sigue lanzando dardos contra su expareja.

Esta vez la barranquillera presuntamente se ha vuelto a acordar del padre de sus dos hijos y ha sido protagonista en redes sociales a consecuencia de un vídeo por San Valentín, que podría hacerse viral en las próximas horas.

“Podría matar a mi ex”: Shakira canta en el día de San Valentín

La cantante apareció el día de San Valentín vestida completamente de negro y con botas de tacón en un video mientras limpia el piso de su cocina interpretando Kill bill de SZA.

El contenido de esta canción que ha compartido Shakira podría ser considerado un poco violento para algunas personas debido a que dice lo siguiente:

“Tal vez, tal vez podría matar a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué hasta aquí? Tal vez podría matar a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que sola [...] Odio verte con alguna otra chica, sé que estás feliz. Odio verte feliz si no soy yo la razón”.

Quienes han podido apreciar el video han afirmado que podría estar dirigido, nuevamente, a Piqué y Clara Chía.

Junto al video de la colombiana no hay ninguna descripción. Además, ya cuenta con más de un millón de ‘me gusta’ y más de 29 mil comentarios entre los que están: “¿Con que nos saldrá Shak? Ella no da puntada sin dedal” y “Presten atención a lo que dice la canción”.

Otros de los mensajes fueron: “La Shaki enviando indirectas muy directas”, “A buen entendedor es esto!”, “Las mujeres ya no lloran, las mujeres trapean en tacones”, “Te gusta ver el mundo arder reina”, “Yo tirando indirectas”, y “Trapea el piso nuevamente con él”.

Abogado de Piqué compartió varios detalles de su separación

El abogado del exfutbolista del Barcelona, Ramón Tamborero, decidió hablar de lo que ha sido el proceso más doloroso para Shakira. En entrevista con el periódico La Vanguardia, dio detalles del acuerdo de la expareja.

“He representado a Gerard en su negociación con Shakira”, dijo al diario español el abogado con más de cinco décadas de experiencia. “Ambos han demostrado gran inteligencia en sus decisiones”, aseguró.

El abogado que se ha ganado un prestigio en España por los casos que ha tratado, reconoció que ambas partes “han hecho un gran esfuerzo en bien de sus hijos, que no fuesen los protagonistas”.

Igualmente, admitió que, para este caso en particular, la parte económica no fue un tema de prioridad como en otras separaciones, pues “El dinero no ha sido aquí el conflicto”, añadió. También dijo que “el acuerdo era complejo y precisó de reuniones preparatorias. Y la reunión decisiva antes de la firma duró trece horas”.

Un proceso que, según cuenta Tamborero, “ha requerido una negociación de siete meses”.