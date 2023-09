El tierno gesto de Poncho Herrera que demuestra que siempre será un RBD

Poncho Herrera tiene algo disgustados a los fans de RBD al decidir no acompañar a sus compañeros, Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez, en la gira de reencuentro que está sucediendo en estos momentos y por ahora se encuentra recorriendo Estados Unidos.

También te puede interesar: ¡Shakira regresa a Colombia! Inaugurará un significativo proyecto

Aquí encuentras más contenidos como este

Mucho se ha dicho sobre cuál es el motivo por el que el actor no quiso participar en la reunión de la legendaria banda, por un lado, que este proyecto no se ajusta a sus intereses y perfil en el mundo de la actuación internacional; por el otro, que él simplemente no está interesado en retomar la música.

Asimismo, en un momento se llegó a rumorar una posible enemistad entre el mexicano y los otros cinco integrantes de la agrupación que surgió a partir de la telenovela juvenil ‘Rebelde’. Sin embargo, se ha demostrado en numerosas ocasiones que eso no es así, de hecho, recientemente compartió este trino: “¡Éxito en el tour fuerte abrazo y lo mejor siempre! @anahi @DulceMaria @christopheruck @christiancha @maiteperroni”.

Así fue el tierno gesto de Poncho Herrera con RBD

Pero ahora, una vez más, Alfonso Herrera demostró que siempre será un RBD, aunque no esté junto a sus compañeros, esto fue evidente cuando se viralizó en redes una foto en la que aparece firmándole a un fan el vino del primer álbum de la agrupación.

Sobre la gira de RBD

Luego de eso, cuando asistió a los Premios Ariel, entregados por la Academia Mexicana de las Artes y Ciencias Cinematográficas, dio un espacio a los periodistas que, naturalmente, le preguntaron sobre la agrupación.

“Es un éxito tremendo y seguirá siendo un éxito y me hace muy feliz porque es algo que los llena y que hace feliz a mucha gente”, empezó diciendo, “No solo en México, sino también en Estados Unidos, Brasil y Sudamérica. Por eso me da mucha felicidad y orgullo decir que les está yendo tan bien”.

Además: ¿Dónde está Alejandra Giraldo y por qué no ha vuelto a Noticias Caracol?

Los medios también le preguntaron si hay posibilidad de que vaya a uno de los conciertos de RBD, así sea como asistente, esto fue lo que Herrera contestó: Estoy trabajando, pero si me invitan lo valoraré”. En el mismo evento, el mexicano se acercó a sus fans, con los que se tomó fotos y firmó autógrafos.