“Por favor, oren”: Alejandra Giraldo atraviesa complicada situación con su mascota

Noticias Caracol cuenta con una diversidad de presentadores que han logrado quedarse en los corazones de los colombianos. El programa cuenta con cuatro emisiones, en la mañana, al medio día, a las 7 p.m. y la última, casi a la media noche.

Una de las presentadoras del primer noticiario es Alejandra Giraldo, quien, en los últimos meces ha sido tendencia por una serie de complicaciones de salud que debe sobrellevar y por hablar a sus seguidores del porqué se practicó una explantación mamaria.

Una vez más, la periodista volvió a ser tendencia, pero esta vez, por un problema que tiene uno de los miembros más importantes de su familia: su mascota Napoleón.

Alejandra Giraldo atraviesa complicada situación con su mascota

Las últimas semanas no han sido fáciles para la presentadora pues se ha mostrado bastante afligida por la salud de su perro. De hecho, la famosa tuvo que pasar parte de la Semana Santa en un hospital veterinario.

Ahora, en una de sus más recientes publicaciones en Instagram, Alejandra decidió contarles a sus seguidores cómo sigue su mascota y al parecer, el parte médico no es muy bueno. Por ello, pidió muchas oraciones a quienes la ven.

“Yo sé que los he molestado mucho, pero por favor, no lo olviden. ‘Napito’ necesita de sus oraciones. Qué Diosito nos escuche y lo sane. Por favor, oren por mi perrito”, dijo.

Junto al mensaje, Giraldo posteó una foto de Napoleón acostado en un sofá, mientras tanto, ella le ponía una bolsa de agua caliente. Cabe resaltar que Alejandra aún no ha revelado qué es lo que le pasa a su perrito.

El público se enteró que la comunicadora pasaba por un mal momento con su mascota cuando, en los primeros días de abril publicó un video caminando con Napoleón junto a la frase: “Vamos, vida mía!! Vamos, que Diosito no nos suelta de su mano”.

Después, Alejandra nuevamente publicó en sus historias que ese Viernes Santo tuvo que acudir al centro médico con Napoleón.

“Nuestro Viernes Santo: dormiremos en la clínica juntos y con un muy buen pronóstico de que mañana será más bonito y nos darán de alta al medio día. Mi cara no puede ser peor, pero es que he llorado lo que no se imaginan”, escribió en el post.

“Gracias por su linda energía y oraciones. No tengo palabras para agradecerles todo el amor que le envían a ‘Napito’. Mañana con más ánimos les cuento qué fue todo lo que pasó esta semana”, agregó la antioqueña.

“Es mucha la alegría que me da verlo dormidito y oirlo roncar. Llevaba una semana sin poder dormir del dolor que tenía. Soy la guardiana de sus sueños. Pd: Esto de la hospitalización de animalitos con sus papás es un acierto absoluto”, continuó.

Finalmente, la comunicadora añadió: “Vamos, vida mía! Sigamos alegrándonos la vida mutuamente. Todavía tenemos mucho pan baguette por comer junticos! Vamos, alma mía. Te amo”.