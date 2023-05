Después de su ruptura con Sebastián Caicedo, Carmen Villalobos ha demostrado que es posible encontrar nuevamente el amor. De hecho, la actriz y presentadora se ha mostrado feliz en las redes sociales con su actual novio, Frederik Oldenburg.

Tanto ella, como él, han derrochado amor dejando ver a sus seguidores lo que sienten el uno por el otro. Por ello, sus fanáticos con frecuencia comentan lo bien que se ven juntos y apoyan la relación que lleva la pareja hoy en día.

Puedes leer: El multimillonario salario de Carmen Villalobos como presentadora

A pesar de ello, también existen quienes han criticado a Carmen por la rapidez con la que ha surgido el amor con Oldenburg tras su divorcio. Cansada de las críticas, Villalobos se defendió al respecto, por primera vez.

Carmen Villalobos responde a quienes critican su noviazgo

La protagonista de Hasta que la plata nos separe ha sido blanco de una variedad de críticas alrededor de la relación que ha entablado con su nuevo novio, Frederik Oldenburg.

La pareja había hecho caso omiso sobre la diversidad de malos comentarios. Sin embargo, Carmen, cansada de los mensajes, decidió contestar a uno de ellos.

Todo comenzó después que Villalobos decidiera publicar en sus redes sociales las vacaciones que tuvo junto a Frederik en República Dominicana. Las fotos, los bailes y las rizas no faltaron en los posts hechos por la actriz.

Lee también: Derroche de amor: Carmen Villalobos y su novio dieron su primera entrevista juntos

Como era de esperarse, ante la alegría de la presentadora un cibernauta le escribió: “No entiendo el amor de este mundo. Se casó enamorada y duró lo que dura un globo lleno. Quisiera entender ese amor del humano”.

A lo anterior, Carmen decidió, por primera vez, responder: “Cuando te pase lo entenderás. Un gran abrazo para ti”. Por supuesto, varias personas la apoyaron:

“Esta pareja no me gusta, ME ENCANTAAAAA”, “No entiendo porque la gente crítica o no entienden porque se enamoró tan rápido”, “Hermosa pareja”, “Que viva el amor”, “Así es el amor es para vivirlo y ser feliz”, “Me encanta verte feliz eres hermosa” y “Bellos los dos”.

Carmen Villalobos recibe una propuesta que le recordó a Sebastián Caicedo

En el estreno de Top Chef VIP, donde Carmen es presentadora, se pudo ver que la actriz vivió un particular momento en las grabaciones, pues fue sorprendida con una propuesta de matrimonio.

Tony Balardi, a manera de broma, recordó en el programa que ya llevaba cuatro matrimonios y que iría por el quinto, esta vez, con Carmen. Entonces, se arrodilló y le mostró un anillo para pedirle que fueran juntos al altar.

Puedes leer: Frederik Oldenburg hace fuerte crítica a Daniel Arenas sobre el amor a distancia

El momento causó risas en el set y la barranquillera, recordando lo que había vivido con Sebastián Caicedo, contestó también en un tono jocoso: “¿Cómo así? Si yo me acabo de divorciar”.

Cabe recordar que Villalobos y Caicedo estuvieron 13 años juntos y el 28 de julio de 2022, dieron la noticia a sus fanáticos que ya no estaban más en una relación.