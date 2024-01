¿Amparo Grisales arremetió contra Sofía Vergara? Entrevista se viralizó

Para Amparo Grisales su carrera y su fama, siempre ha sido un punto importante del qué cuidar y hablar, pues desde muy joven se enamoró de las cámaras y demostró que está hecha de talento para actuar.

Para ella, cuidar de su imagen siempre ha sido una prioridad y aunque esta vez, no es noticia por su cuerpo o su edad, sí lo es por sus respuestas sobre Sofía Vergara y una comparación que le hicieron con la barranquillera.

Amparo Grisales y su opinión sobre Sofía Vergara

La ‘diva’ despertó varias críticas, luego de que se viralizara una entrevista con Jaime Bayly, grabada años atrás. Allí, la actriz respondió temas de su vida personal y habló un poco sobre la actriz de Modern Family.

Con completa honestidad, como ya se conoce, Grisales respondió a lo que iba a ser un ‘piropo’ de Bayly, no obstante, a la ‘diva’ no le cayó nada bien.

“Para mí tu eres como Sófía Vergara”, empezó diciendo en ese momento el presentador peruano a lo que ella respondió un poco seria “no, no compares, por favor, tengo 40 años trabajando”.

Ante ello, Jaime le dijo “bueno, lo que lleva Sofía más o menos ¿o no?”, a lo que Grisales respondió tajantemente “ella lo logró a los 40 de hacer fila”, señaló con una risa incómoda.

Después, para salirse un poco de la zona incómoda, Jaime Bayly le dijo que la comparación la hacía para resaltar que tanto ella como Sofía “representan la belleza de Colombia, el gran sentido del humor colombiano y le caes bien a todo el mundo”.

Allí, Amparo Grisales no lo dejó salirse tan fácil y ante la pregunta de si ella había salido con un extranjero y le era fácil hablar en inglés ella dijo “hablaba con muy buen acento”, luego la conversación continuó.

-“¿Eres amiga de Sofía?”

-“Sí, la conozco. Ella modelaba cuando yo modelaba también, la conozco, nos encontramos algunas veces”.

-“¿Ves lo que hace en la tele, ves ‘Modern Family’?”

-“No, no veo sitcoms, veo grandes producciones de cine, me gusta mucho el cine”.

Aunque la entrevista ocurrió en 2013, este lunes en redes se volvió a viralizar ese pedazo en el que la actriz se refirió a la barranquillera de manera superficial pero siendo muy clara en lo que pensaba, para esa época, de Vergara.

“Ambas son muy distintas y talentosas, no veo por qué le molestó la comparación”; “A mí me encantan las dos”; “Tanto Amparo como Sofía han trabajado duro”; “No veo por qué le molestó a Amparo la comparación, ella no ha llegado a instancias internacionales”; “No sé, parece un poco de envidia, pero a mí me gustan las dos”; “Amparo es la diva de Colombia sin duda”, fueron algunos comentarios sobre el video.