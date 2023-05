¿Por qué Carmen Villalobos rompió en llanto en vivo en televisión?

Se puede decir que Carmen Villalobos está en una nueva etapa de su vida, no solo terminó su relación de más de diez años con Sebastián Caicedo y empezó un romance con Frederik Oldenburg, también dejó momentáneamente su carrera de actuación para seguir siendo presentadora de televisión.

Para ser más exactos, la actriz está conduciendo la segunda temporada de ‘Top Chef VIP’, un reality de cocina con celebridades de Telemundo. A propósito, ella compartió en sus Instagram Stories unas partes de un capítulo de este programa en las que se le veía muy conmovida y llorando.

Aunque este momento que se pudo ver en redes sociales la deja ver muy afectada, sus palabras fueron lo que más llamó la atención, pues habla de su mamá, Betty Barrios, teniendo en cuenta que se acaba de celebrar el Día de la Madre.

Hablando de la progenitora de Carmen Villalobos, ella fue quien la llevó de la mano al altar el día de su boda con Caicedo, esto porque su padre, Pedro Villalobos, murió en 2017. Desde entonces las dos se han mantenido aún más cercanas.

El motivo de las lágrimas de Carmen Villalobos

En dicho fragmento de Top Chef VIP 2023, aparece la barranquillera expresando con gran sentimiento palabras dedicadas a su madre. El momento fue tan emotivo que algunos participantes del show no pudieron evitar las lágrimas, este fue el mensaje en cuestión:

“Soy la mujer que soy gracias a mi mamá. Ella creció en una generación en la que educaron a las mujeres para ser esposas y mamás. Y le cortaron las alas, a nivel profesional”.

Más adelante, Villalobos agregó que la señora Betty hizo un gran esfuerzo para sacar a su familia adelante: “Admiro la fuerza que tiene, para sacar a sus hijos adelante, para tener una palabra de apoyo en los momentos que se necesitan, siempre ha estado ahí, en las buenas y en las malas”.

Eso no fue todo, la celebridad recalcó que la relación con su madre es plenamente incondicional: “La gente que nos ve en las casas, ven a la figura, al famoso, el influencer, la cantante, la artista. Pero no ven al ser humano que uno es y creo que [la mamá] es la única persona que sufre. Mi mamá ha estado en los momentos más difíciles de mi vida, que los he tenido”.

Para concluir este momento, Carmen Villalobos se dirigió a todas las mamás para conmemorar esta fecha tan especial, “¡Gracias, mamá, y a todas las mamás del mundo, son las reinas del mundo! Mami, ¡te amo con toda mi alma!”.

Eso no fue todo, también en su cuenta de Instagram, donde tiene casi 22 millones de seguidores, la intérprete compartió un video en su feed que incluye diversos momentos con Betty Barrios y agregó la siguiente descripción: “¿Cómo te pago mami, lo incondicional que has sido conmigo? ¿Cómo te pago tanto amor, tanta dedicación? Dios nos siga bendiciendo y podamos seguir caminando este camino juntas”.