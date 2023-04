¿Por qué Carolina Cruz le tuvo que pedir disculpas a sus seguidores?

Carolina Cruz se la está pasando de maravilla, todo esto se debe a su nuevo noviazgo, con Jamil Farah, los dos están que no caben de la dicha, tanto así que ya publicaron su primera foto juntos, con la que se confirmó la relación.

En medio de esta dicha, la presentadora también ha viajado a San Andrés, de dónde es natal su pareja, entonces ha estado disfrutando y algo alejada de las redes sociales, dejando de lado a su comunidad.

¿Qué pasó con Carolina Cruz?

Como la vallecaucana suele mantenerse muy activa en estos espacios digitales, para tener al tanto a sus fans sobre su día a día, ella sintió que debía pedirles disculpas por la ausencia, entonces recientemente aprovechó para pronunciarse y explicar lo sucedido.

“Me he vuelto muy perdida por mis redes sociales y por mis historias, que ya casi no aparezco, que ya casi no hablo con ustedes como lo hacía antes. Sí, tengo que aceptar que me he vuelto malísima para interactuar aquí, pero hoy es un día muy especial porque llevamos ya varias semanas alistando a Salva para su primer día de jardín, que fue hoy. ¿En qué momento se pasaron dos años tan rápido?, hoy su primer día, fue un acontecimiento familiar, estuvimos todos acompañándolo, fue el papá, fue mi mamá, fue la nani, fue Mati”, comentó Carolina Cruz.

La exreina de belleza no dio más detalles de los motivos por los que se ha vuelto tan “perdida” y “malísima” para aparecer en las redes, pero seguramente su novio, el piloto, es uno de los grandes motivos, pues hace mucho no se le veía tan feliz.

Carolina Cruz tuvo que consolar a Carlos Calero

Como es costumbre, los presentadores suelen publicar contenido en sus redes sociales mostrando el detrás de cámaras de lo que sucede mientras están al aire o durante los cortes a comerciales.

Ayer, Carolina Cruz posteó un video en sus historias de Instagram donde tiene 7,4 millones de seguidores, mostrando un particular momento que vivió junto a Carlos Calero, expresentador de La Descarga.

Al parecer, la vallecaucana hizo un comentario que no le gustó mucho a Calero, por lo que se desencadenó un pequeño inconveniente entre ellos. En el video se observa que los presentadores se encontraban en la cocina de Día a Día. De un momento a otro, Carolina no pudo evitar elogiar a Juan Diego Vanegas por la forma en la que estaba vestido. “Juan te ves lindo haciendo ese plato ahí”, le dijo.

Enseguida, Calero le hace una “escena de celos”, que generó las risas entre sus seguidores. “¿Estás celoso o qué?”, le dijo Carolina, a lo que él respondió sarcásticamente: “¿Por qué, mi amor?”. La presentadora no dudó en insistir en la actitud del barranquillero: “pero botó el ‘chupo’ mal. Tú también te ves lindo, hermoso, primoroso, bello”.