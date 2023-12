¿Por qué eliminado de ‘Yo me llamo’ generó gran polémica en redes?

La nueva etapa de ‘Yo me llamo’ está impresionante, pues los enfrentamientos entre los nuevos y los viejos talentos dejó en evidencia el gran trabajo de los jurados, profes y escuela para ser el mejor doble de todos.

Te puede interesar: Ella es la impresionante hija de Claudia Gurisatti: ¿Es modelo profesional?

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

En estos últimos días, los imitadores están dando lo mejor de sí, pues luego de que terminara la fase del reto de participantes anteriores, la competencia volvió a ser fuerte con los tres jurados.

¿Qué pasó en ‘Yo me llamo’ con el último eliminado?

Si bien todos han interpretado diferentes canciones de su artista favorito, poco a poco la lista se va cerrando y cada vez son menos los imitadores que quedan en competencia.

En el capítulo más reciente, ‘Yo Me Llamo Shakira’, se llevó algunas críticas de los jurados, a pesar de que en general ha destacado mucho con su imitación.

“Yo siento que te me agotaste muy temprano. Siento que se te agotó el aire y eso no te puede pasar (...) No sé esta vez qué te pasó (...) A Shakira la he visto horas en el escenario y nunca se agota”, dijo la ‘diva de Colombia’ tras escucharla.

Sin embargo y aunque tuvo varias fallas, la imitadora de Shakira no fue la condenada hasta llegar a la eliminación, sino fue otro de los favoritos del público.

Yo me llamo Fotografía por: Caracol Televisión

Por decisión unánime el ‘doble exacto’ que terminó abandonando la competencia fue ‘Yo Me Llamo Vicente Fernández’.

Tras su presentación, Grisales empezó diciendo que le hizo falta el sombrero en el atuendo, había sido una falla. Igualmente, César Escola le dijo que lo notó un poco ahogado y que es no había sido su mejor presentación.

“Los agudos le ganaron”, concluyó el jurado. Ante la noticia de que la elección a salir fue el imitador de Vicente Fernández, los televidentes lo comentaron en redes, mostrándose algunos, muy molestos.

“Siento que ya los jurados tienen sus preferidos”; “No me parece, ‘Chente’ es muy bueno no debió salir”; “No deberían hacer tan evidente sus preferencias, ya se sabe que quieren que gane Shakira”; “No sé pero el programa ya pareciera que tuviera un ganador”; “Ay no, Vicente Fernández lo hizo muy bien como para salir”; “Yo amo la voz y el porte de Vicente, siempre lo ha hecho muy bien”; “Esos jurados ya están atados a algo más, ya tienen su favoritos”, fueron algunos comentarios.