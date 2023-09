¿Por qué en España tratan a Shakira de “loca”? Esto salió a la luz

Shakira no para de ser tendencial mundial. La colombiana, tras su ruptura con Gerard Piqué, inundó el mundo con temas relacionados al desamor que la tienen en la cima de la industria y le han traído una diversidad de premios.

Ahora, la cantante ha roto un nuevo récord, otra vez, con Billboard. Esto demostraría el impacto de canciones como Music Session #53 y TQG a nivel mundial. Ante ello, la artista agradeció con humilde mensaje.

¿Qué pasó con Shakira y lo medios en España?

Luego de la separación de Shakira con el exfutbolista Gerard Piqué, los principales planes de la cantante fueron mudarse a Estados Unidos desde donde ha estado más activa en eventos sociales y deportivos en los que ha sido el centro de atención.

Sin embargo, esta vez la barranquillera se robó los titulares ibéricos por una razón que ni ella misma se esperaba.

A través de redes sociales, se conoció un video en el que se puede ver a la colombiana pasando un rato agradable y de esparcimiento con sus dos hijos, Milan y Sasha.

La cantante colombiana Shakira publicó el nuevo video de su última canción, 'Acróstico', y reveló los nuevos talentos de sus hijos, Milan y Sasha. Fotografía por: Instagram

En la grabación, se puede ver a Shaki subiéndose a una moto acuática en la que también decidió llevar a sus pequeños con todas las precauciones del caso, pues los tres llevaban puestos los salva vidas y su arranque fue bastante suave.

No obstante, el programa ‘Y ahora Sonsoles’ de Antena 3, destapó un pequeño reportaje sobre las vacaciones y el tiempo libre de la colombiana junto a sus hijos.

El formato de entretenimiento mostró imágenes de la actividad acuática, describiendo un suceso que dejó a más de uno sorprendido.

El programa mencionó que cuando tuvieron que devolverse por culpa del mal clima, a Shakira se le fue un poco la velocidad y por casi golpea a una mujer que estaba en el pequeño muelle, sin embargo, nada pasó y realmente se vio que el aparato casi que le ganó para poderlo parquear.

Mami, no pongas en riesgo tu vida. Este mes tenéis alfombras rojas, nueva música y actuaciones. @shakira❣️

pic.twitter.com/GcR9bJK82N — SHAKIRA LEGION ⚔️ (@ShakLegion) September 6, 2023

A pesar de que Antena 3 solo lo reseñó, el medio catalán El Nacional optó por forzar el titular y desfigurar todo lo que había sucedido, asegurando el hecho como algo “clasista” de Shakira y llamándola “loca”.

Las palabras del medio, desataron una ola de críticas a las que la colombiana no les prestó atención, pues sabía que todo ello era falso.

Teniendo en cuenta ello, El perfil Info Influencers publicó un contenido en el que especificó lo sucedido en esta actividad, destacando que nunca había sucedido nada y que por fortuna nadie resultó herido.

“Están hablando de grave accidente de Shakira..., bueno simplemente le dio al puño la moto de agua. No ha atropellado a ninguna chica, esa mujer quedó ilesa. No le rozó, no le tocó”, comentó, para después señalar: “Totalmente desmentido que se haya llevado a la chica por delante y no le ha pasado nada ni a la chica ni a Shakira ni al monitor. Todo bien”.