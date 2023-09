¿Por qué Iván Lalinde estalló, con ‘madrazo’ incluido, en sus redes sociales?

Iván Lalinde es recordado por diversas producciones, aunque hubo un tiempo en el que estuvo alejado de la televisión, el año pasado regresó para presentar las versiones Senior y Kids de ‘La Voz’ y para formar parte del elenco de presentadores de ‘Día a Día’, donde ha vuelto a recibir el amor de los televidentes.

Asimismo, el antioqueño suele mantenerse muy activo en redes sociales, especialmente en Instagram, donde tiene casi 800 mil seguidores, allí no solamente comparte el detrás de cámaras de su trabajo, pero también algunos proyectos alternos, su vida personal y su opinión sobre diversos temas.

Contrario a lo que muchos creerían, no todo es un lecho de rosas en la vida de Iván Lalinde, pues en su cuenta dio a entender que estaba pasando por una gran molestia, podría ser con alguien cercano a él. Sus palabras dejaron bastante de que hablar, esto fue lo que dijo en sus historias de Instagram: “Porque de los ADULADORES y FALSOS líbrame señor, que de los HP frenteros me libro yo”, y agregó un emoji guiñando.

El antioqueño no se guardó nada, aunque no dio más detalles al respecto. Fotografía por: Instagram

Por supuesto que muchos le preguntaron al presentador de televisión que había pasado que lo tenía así de incómodo, como para decir groserías, pero en realidad él se mantuvo en silencio y no volvió a tocar el tema, solo siguió concentrado en su rutina diaria, mostrando como al día siguiente iba juicioso a trabajar en el set de Día a Día, de hecho mostró que fuera del aire puso a su compañera, Carolina Soto, a probar la feijoa, algo que parece no le gustó nada a ella.

¿Por qué Iván Lalinde no estuvo en Día a Día?

Resulta que la semana pasada el comunicador estuvo ausente en las emisiones del matutino de Caracol Televisión, mientras tanto, el activó la herramienta de preguntas de Instagram Stories y muchos le preguntaron por qué no estaba apareciendo en el programa y él aclaró las dudas.

Lalinde explicó que todo se debe a un problema de salud que ha venido sufriendo: “Muchos preguntan eso, que por qué no estoy en Día a Día, que por qué tan perdido. Les cuento que esta semana me cogió una bronquitis y también parece que me dio el bicho ese del covid, entonces me quedé en casita cuidándome y no me gusta salir enfermo ni decir que estoy enfermo. Pero ya que preguntan tanto, me quedé en la casita, estoy bien, por eso he estado alejado del celular, me he dedicado a leer mucho a ver películas y ver cositas por ahí chéveres”.