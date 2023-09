Iván Lalinde reveló por qué no ha estado en ‘Día a Día’, ¿ahora sí se va?

Iván Lalinde es uno de los presentadores de televisión más querido por los colombianos, después de un receso en la pantalla chica, regresó de la mano de ‘Día a Día’ y ‘La Voz’, en su versión Kids y Senior, sin embargo, recientemente los televidentes han notado su ausencia en el matutino de Caracol Televisión, por lo que muchos han empezado a especular si ahora sí se confirmará su salida de dicho programa, entonces él mismo salió a despejar las dudas.

Como el conductor de diversos programas tiene un espacio considerable en la televisión colombiana, es normal que muchos quieran conocer más sobre su vida, por lo que él suele mantenerse activo en sus redes, a manera de generar un contacto con sus admiradores. Allí suele compartir detalles de su vida personal, detrás de cámara y su opinión sobre diversos temas.

Ya que el antioqueño no ha estado presente en los recientes episodios de Día a Día, los mensajes no le han faltado en Instagram y Twitter. Por ejemplo, en la primera, donde tiene más de 780 mil seguidores, se animó a jugar una dinámica de preguntas y obviamente el tema fue uno de los más comunes.

¿Iván Lalinde se va de Día a Día?

A raíz de esto, Iván Lalinde explicó que todo se debe a un problema de salud que ha venido sufriendo: “Muchos preguntan eso, que por qué no estoy en Día a Día, que por qué tan perdido. Les cuento que esta semana me cogió una bronquitis y también parece que me dio el bicho ese del covid, entonces me quedé en casita cuidándome y no me gusta salir enfermo ni decir que estoy enfermo. Pero ya que preguntan tanto, me quedé en la casita, estoy bien, por eso he estado alejado del celular, me he dedicado a leer mucho a ver películas y ver cositas por ahí chéveres”.

El periodista dejó claro que por estos días ha querido cambiar la rutina, hacer un “frenón” que para él es tan necesario, agradeció a quienes han estado pendientes de él y aseguró que para la próxima semana ya estará de regreso en el show de las mañanas de Caracol.