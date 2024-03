¿Por qué Ricardo Arjona es tendencia en el Día de la Mujer 2024?

Este viernes 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, una fecha de enorme trascendencia histórica y social. En Colombia, además de las movilizaciones feministas que tienen lugar en diferentes ciudades, muchos también celebran este día con regalos, detalles y flores, ya sea para sus familiares, amigas o compañeras de trabajo.

En las redes sociales, las publicaciones del Día de la Mujer se han convertido en tendencias y los mensajes de apoyo, cariño y respeto se viralizan rápidamente. Sin embargo, llama la atención que el cantante y productor musical Ricardo Arjona también aparezca entre las principales búsquedas en las redes sociales.

En la red social X, anteriormente conocida como Twitter, el nombre del artista guatemalteco aparece entre las principales tendencias, y como era de esperarse, esto está relacionado con el Día de la Mujer en el país. Muchos usuarios no dudaron en compartir algunas publicaciones haciendo referencia a algunas de las canciones del cantante.

Ricardo Arjona viendo como es tendencia cada día de la mujer por los mismos que lo odian pic.twitter.com/K0rtwUXHeq — 🩵Media Verónica🩷 (@MediaaVeronicaa) March 8, 2024

¿Por qué es tendencia Ricardo Arjona en el Día de la Mujer 2024?

El músico de 60 años es uno de los artistas más influyentes de habla hispana y muchas de sus canciones son consideradas clásicos en diferentes países del continente. Sin embargo, se ha vuelto habitual ver su nombre en las listas de tendencias en las redes sociales cada 8 de marzo.

Una de las razones es por su reconocido tema musical llamado, Mujeres. Una canción que fua lanzada en 1993 en su álbum Animal Nocturno y que muchos hombres suelen dedicar a las mujeres en este día.

Mi tío con 2 demandas por alimentos preparandose para dedicar mujeres de Ricardo Arjona pic.twitter.com/lWkTvcOecU — Frases Humanoid (@Santiag72979346) March 8, 2024

La parte de esta canción que menciona: “Mujeres, lo que nos pidan, podemos. Si no podemos, no existe Y, si no existe, lo inventamos por ustedes”, ha sido dedicado de manera muy seguida por muchos hombres durante esta importante fecha.

Sin embargo, también ha sido motivo de burla para algunos estereotipos de hombres que suelen regalar flores mientras ponen esta canción de fondo en las oficinas con sus compañeras de trabajo o amigas. Como era de esperar, los memes en las redes sociales no han tardado, llegando a convertirse en tendencia en las redes sociales.