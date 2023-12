¿Por qué Ricardo Arjona se retira de la música? Esta es la trágica razón

Después de estar un tiempo fuera de la escena musical, el guatemalteco continúa enamorando a todas las fanáticas que lo siguen en varios rincones del mundo.

Por 40 años, se coronó como uno de los reyes de la balada en Iberoamérica, gracias a canciones como ‘Mujeres, ‘Jesús es verbo, no sustantivo’, ‘Te conozco’, entre otros.

¿Qué pasó con Ricardo Arjona?

A pesar de todos los años de carrera que lleva recorriendo el mundo y cantando a todo pulmón sus canciones con miles de fanáticas, este 12 de diciembre el artista sorprendió con un anuncio.

Por medio de una publicación en sus redes sociales, el cantante dio la noticia de su retiro de los escenarios, debido a una enfermedad que lo aqueja desde hace varios años.

Durante su gira ‘Blanco y Negro: Volver Tour 2023′, la cual lo llevó hasta Chile, el artista se despidió de los escenarios agradeciendo a todos sus seguidores y a todos los médicos que le ayudaron para presentarse en sus shows.

”Gracias por hacer tan fácil lo imposible. Pensé que no estaba para dar un paso la tarde de ayer y terminé haciendo una maratón en la pasarela improvisada más larga de mi vida (…) A mi equipo, a todos, los que están y los que ya no”, aseguró.

El interprete de ‘El problema’ añadió que no se ha decidido si este retiro será temporal o definitivo, ya que tendrá que encontrar un gran motivo para volverse a subir a un escenario.

Ricardo arjona en Bogota Gira Blanco y Negro Fotografía por: Johan Lopez

“Tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Si no lo encuentro, prefiero no volver”, agregó.

“La vida y la gente han sido inmensamente generosos con este guatemalteco de barrio, profesor de escuela pública, que por tocar la guitarra, agregarle unas palabras e intentar una melodía, logró un milagro que nunca sospechó (…) Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen Seco, y más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia, les digo adiós y gracias, con todo el corazón”, destacó en su texto de agradecimiento.