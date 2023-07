¿Por qué se divorció Jorge Rausch? El chef confesó la verdadera razón

Al ‘MasterChef Celebrity’ tener nueva temporada, uno de los nombres que volvió a ser muy mencionado es el de Jorge Rausch.

Puedes leer: ¿Quién es la mamá de Francisca Estévez de ‘MasterChef’? También es actriz

Para conocer más contenidos como este, da clic aquí.

Además de sus restaurantes y diversos proyectos, como jurado de este exitoso formato, despierta muchas curiosidades entre la audiencia, sobre todo al hablar de detalles personales.

¿Por qué se divorció Jorge Rausch?

En su participación como miembro del grupo de jurados en programa, el colombiano es uno de los favoritos de los televidentes, pues su manera de enseñar y de exigir va acorde con el crecimiento de cada participante de MasterChef.

En un capítulo reciente del programa, las emociones se apoderaron de todos los famosos, de Claudia Bahamón e incluso de los jurados.

Hablando de los vacíos que se tienen en la vida y de a quién le cocinaría cada uno, Jorge destapó su alma y habló de su vida personal.

Respondiendo a una solicitud del actor Juan Pablo Barragán para que hablaran de a quién le cocinarían, el chef dijo:

“No solamente están los vacíos que uno tiene sino a veces los que uno deja”, empezó diciendo. Después agregó que si bien él ha tenido mucho éxito como profesional y es algo que le llena el alma, también a hecho varios sacrificios.

“Yo trabajaba mucho mucho por el bienestar de mis hijas pero uno a veces pierde de vista un poco, la vida. Tanto trabajar, tanto ocuparme de los restaurantes y de todo, deja un vacío en mis hijas, cierta ausencia que yo no pude cubrir”, confesó.

Dijo que incluso “incluso una ausencia que pudo haber afectado mi matrimonio que se terminó. Lo importante es que uno, cuando entiende las cosas, es poderlas remediar en vida e irse uno tranquilo y sin remordimientos así que hoy le cocinaría a mis hijas”.

Cabe destacar que en el mes de junio, el chef también se había referido al tema en una entrevista y allí respondió si se arrepentía de algo en su vida, por lo que se refirió a su matrimonio con la arquitecta Orit Feldman.

“Yo me arrepiento de haber trabajado tanto porque uno descuida a la familia. Eso me costó posiblemente mi matrimonio y mucho tiempo con mis hijas, y reparar eso no fue fácil. Encontrar ese balance es muy difícil, cada uno tiene el suyo y nunca es perfecto. Si pudiera volverlo a hacer, le habría dedicado más tiempo a la familia”, fueron las emotivas palabras de Rausch.

Más adelante le preguntaron a Jorge Rausch si a pesar de lo errores cometidos era feliz, él contestó afirmativamente, mencionó que si no hubiera trabajado tan duro no se habría convertido en quien es hoy, entonces está tranquilo con su pasado, esto expresó:

“Sí, muy feliz. Yo antes no era tan feliz. Creo que he hecho el camino bien, disfruto la vida, me dedico tiempo a mí y a mis hijas, hago lo que me gusta y lo que no, pues no lo hago. No todo el mundo se da ese lujo”, concluyó en esa ocasión.