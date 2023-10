¿Por qué se va Chris Carpentier de MasterChef? ¿Nadie se lo aguantaba?

Chris Carpentier se dio a conocer en Colombia por ser uno de los jurados de ‘MasterChef Celebrity’, uno de los realities más exitosos en el país y la apuesta más grande por el rating del Canal RCN. El chef chileno, además de su evidente experticia en la cocina, también se ganó el corazón de los colombianos por su amabilidad y cálida personalidad.

Sin embargo, a pesar de lo que se muestra en pantalla, parece que no a todos les cae muy bien Carpentier, de hecho, ad-portas de que se terminara la más reciente temporada se dio a conocer que él no estarías en las próximas entregas del concurso culinario y muchos han especulado sobre los motivos de que él ya no esté más en el programa.

Por ejemplo, ha habido rumores de que antes de que terminaran las grabaciones de la quinta temporada de MasterChef, Chris Carpentier se alejó en su camerino y se negó a salir, por ese tiempo no se sabía mucho sobre lo que realmente estaba sucediendo detrás de cámaras, pero ahora tenemos más información.

Una fuente relacionada al reality del Canal RCN le mencionó a Publimetro que todo parece apuntar a que el chileno se vio en la necesidad de renunciar antes de que la producción lo echara, la razón se debería a que tuvo varios problemas con otros integrantes del programa, parece que no tenía buena relación con el equipo, de hecho, según la fuente, no lo bajaban de “prepotente”.

De acuerdo con la fuente del medio, Carpentier quiso renunciar antes de que MasterChef se le adelantara y tomaran la decisión por él.

¿Qué sigue para Chris Carpentier luego de MasterChef Celebrity?

Según lo que se puede ver en las redes sociales de Christopher, parece que él se fue a Ecuador y otros países en los que estaría presente esta franquicia, demostrando que él no solamente sigue con sus proyectos como chef, pero también sigue interesado en seguir siendo una personalidad de televisión. De esta manera quedaría claro de que él no regresaría para una próxima temporada de la versión colombiana.