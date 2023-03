¿Por qué Selena Gomez apareció vestida de novia?

Selena Gomez en las últimas semanas ha sido centro de atención, por ejemplo, por el drama que protagonizó con Hailey Bieber, la esposa de su ex, y Kylie Jenner, la rencilla fue tal que ella decidió cerrar sus redes sociales por un tiempo, pero ya está de regreso, de hecho, se convirtió en la mujer con más seguidores en Instagram recientemente.

Pero ahora la actriz vuelve a ser noticia porque se hicieron virales unas fotos en las que ella aparece vestida de novia por las calles de Nueva York. Era un vestido de corte princesa blanco, con bastante tul, encaje, velo de novia, guantes cortos, pelo recogido y un detalle llamativo, labios rojos.

Luego de que los fans de la estadounidense se preguntaran por qué ella estaba vestida así, ella en breve publicó algunas fotos luciendo este particular atuendo y haciendo referencia a la situación. Todo parece apuntar a que ella se encontraba grabando algunos episodios de la tercera temporada de ‘Only Murders in the Building’, donde interpreta a Mabel Mora. También se publicaron algunas fotos en las que aparece posando con sus compañeros de elenco Martin Short y Steve Martin.

En las imágenes que Selena Gomez publicó en su cuenta de Instagram, donde ahora tiene 402 millones de seguidores, agregó esta descripción: “No tengo título, solo un día normal en el trabajo”, y etiquetó la cuenta de la serie de Hulu.

Las reacciones de estas fotos

Este post de la también cantante y tiene más de 10 millones de likes y cuenta con cientos de comentarios por parte de los internautas, por ejemplo:

“Selena para presidente”, “Esperando que Hailey publique lo mismo”, “Otra vez esperando por los 500 millones”, “Ustedes, ella está haciendo ‘Princess Protection Program’ 2.0″, “¡Te vez perfecta, reina!”, “Estás mucho más linda”, entre otros.

El logro de Selena Gomez en Instagram

Ariana Grande, Kylie Jenner, son algunas de las personalidades que han logrado acreditarse como la mujer con más seguidores en esta red social, pero hace un par de días, la estrella de ascendencia mexicana sobrepaso a la menor del clan Kardashian-Jenner.

Para celebrar este hito, Gomez publicó en su feed un carrusel de fotografías en los que aparece con sus fans y añadió la siguiente descripción: “Ojalá pudiera abrazar a todos los 400 millones”.

Sin embargo, la intérprete de ‘Naturally’ no es la única en pasar esta cifra de seguidores en Instagram, Lionel Messi tiene 444 millones y Cristiano Ronaldo 564.