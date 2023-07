Video: Presentador de ‘Buen Día Colombia’ tuvo una dolorosa caída en vivo

Todas las mañanas es posible a través del Canal RCN los presentadores del programa ‘Buen día Colombia’ le entregan a sus televidentes contenidos que nutren y ayudan a mantenerlos atraídos al matutino.

Te puede interesar: Daniela Tapia de MasterChef sobre Karol Márquez: “Nos conocemos en las sábanas”

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Gracias a ello, el programa ha logrado entrar a las casas de los colombianos y ganarse su cariño, por ello los seguidores de los presentadores han estado pendientes constantemente de lo que sucede en la vida profesional y personal de todos ellos.

Presentador de ‘Buen día Colombia’ tuvo un pequeño accidente: ¿Qué pasó?

Este lunes el programa de RCN tuvo un foco de comentarios sobre el pequeño accidente que tuvo uno de los presentadores en pleno programa.

Se trata del presentador Orlando Liñán, quien decidió probar con un deporte que no conocía mucho pero que gracias a un instructor se animó.

Es un tipo de freestyle, con el que se puede dominar una bicicleta y hacer un tipo de acrobacias con ella, algo que el presentador quiso realizar.

Un video que se dio a conocer en redes sociales, se puede ver cuando Liñán intenta controlar la bici pero no logró completar la acrobacia, al perder el equilibrio e irse para atrás.

En las imágenes se puede ver cuando el presentador pierde la fuerza en las piernas y se cae hacia atrás, golpeándose la espalda con el pedal.

Lo de Orlando Liñán en 'Buen día, Colombia' acabó con un fuerte golpe en vivo pic.twitter.com/fPU3O5yrOq — Ana (@PuraCensura) July 24, 2023

Por fortuna, en las grabaciones también se puede ver que si bien en la caída se alcanzó a dar un golpe en la espalda baja, el golpe no pasó a mayores y sus compañeros lo ayudaron a levantar sin mostrarse tan adolorido.

Ante la publicación del video, en redes algunos se preocuparon por el golpe, mientras que otros se mostraron irrisorios con su accidente.

“Por hacerse el más y coger esa bicicleta sin saber”; “Jaja a mí me hubiera pasado lo mismo”; “Por sobrado, no hubiera abierto los brazos, no pierde el equilibrio”; “Me parece un deporte difícil y pues no a todos les queda fácil de practicarlo”; “Pobre, esos golpes en el coxis son incómodos, pero al menos se quitan rápido”; “Orlando como siempre de niño pequeño a querer hacer de todo”; “Lo máximo jaja me encantó que se arriesgara y se subiera en eso”, fueron algunos comentarios.