Presentador de RCN recibió críticas por disfraz que usó en vivo: “Grotesco”

Buen Día, Colombia es un programa de televisión colombiano, emitido por el Canal RCN, que se ha convertido en un clásico de la televisión nacional. El programa se emite de lunes a viernes, desde 9:30 a.m.

Actualmente, es presentado por Violeta Bergonzi, Ana Karina Soto, Orlando Liñán, Andrés López y Viena Ruíz. Sin embargo, a ellos se unirá un nuevo miembro, lo que tiene a los televidentes expectantes.

Presentador de ‘Buen Día Colombia’ conmociona las redes

Si bien el día de ‘San Valentín’ no se celebra en Colombia, el pasado 14 de febrero, varios referenciaron la fecha y el matutino ‘Buen día Colombia’ no fue la excepción.

Teniendo en cuenta que con el tiempo, culturalmente se le ha dado la connotación de celebración en parejas y de encontrar el amor, por lo que a uno de los presentadores del programa decidieron vestirlo como ‘cupido’, un supuesto ángel encargado de flechar a las personas para que se enamoren.

Sin embargo, para varios televidentes y usuarios de las redes, esta idea no fue bien recibida, y por el contrario le cayeron con críticas al presentador que salió en paños menores durante el programa.

El encargado de llevar el disfráz de cupido fue Luchito. El humorista salió ante las cámaras semidesnudo, luciendo una especie de pañal de tela, unas alas blancas colgando de su espalda y un arco con flechas, emulando al personaje que une amores.

Luego, tras la publicación en redes del personaje con su atuendo, los usuarios no dudaron en dar su opinión frente al disfraz y la idea de celebración del canal.

“Qué espectáculo más grotesco”; “Eso no era necesario”; “Qué oso, en serio que los niños no deberían ver esto”; “Qué idea tan terriblemente ejecutada, RCN no deja de sorprenderme”; “No pega con el programa ese invento de Cupido, qué pereza”; “Deberían conocer más a sus televidentes y saber que eso no nos gusta nada”; “Muy viejo para la gracia”. “No tiene gracia por ningún lado que se mire”, fueron algunos comentarios.

Para muchos, el comediante no cumplió con la finalidad de la idea, y en vez de divertir a los televidentes, lo que hizo fue ahuyentarlos y generar reacciones negativas sobre esto.

Hasta el momento, ni los presentadores del canal ni el mismo RCN han dicho algo al respecto.