Presentadora de Caracol lanzó duras criticas a Goyo: ¿Qué fue lo que pasó?

Esta semana la cantante la ahora solista Goyo, exintengrante de la agrupación ChocQuibTown ha sido tendencia por un tema muy susceptible.

Si bien la artista está trabajando duro por su proyecto fuera de la agrupación conformada por su hermano Slow y su expareja, Tostao’, ahora el tema de discusión fue una actuación en tarima que no gustó mucho.

Goyo contra las cuerdas: ¿Qué dijo la presentadora de Caracol?

En su presentación para los premios ‘Nuestra Tierra’, la arista esperaba que la noticia fueran sus canciones e interpretación, sin embargo, las redes se llenaron solo de una imagen y de un momento del show.

Se trata de un corto video que se dio a conocer a través de Twitter, en el que se ve a Goyo interpretando unan de sus canciones, mientras está sentada en una silla.

Allí a su lado, tenía con una cuerdita a un gato negro el cual estaba sentado mirándola a ella, mientras sonaba música, Sin embargo, no es un secreto que para cualquier animal este no es un espacio tranquilo ni propicio para estar.

Ante la publicación del video, las críticas no se dieron a esperar, pues los usuarios de las redes no le vieron un buen sentido a la participación del animal en el escenario.

Una de las que más llamó la atención, vino de la presentadora de Noticias Caracol, Alejandra Giraldo, quien se ha mostrado como una defensora de los animales y de sus cuidados.

Alejandra, tampoco pasó por alto lo ocurrido con la cantante y el gatito, por lo que dio su punto de vista y su crítica frente a la desatinada escena.

A través de sus redes sociales, la presentadora publicó una historia en la que citó el video y escribió:

“Qué desilusión, Goyo. Pobre gatico, completamente asustado. La soberana estupidez humana. Hubiera salido mejor el show con una panterita de pilas. Los animales no son objetos, les debemos respeto y garantizarles bienestar y calidad de vida”.

Después agregó cuestionando la supuesta razón que tuvo para usar al gatito en el escenario: “Unos de los pilares de su bienestar es que estén libres de miedo y estrés. ¿Por qué alguien somete a un ser vivo a esto, por el capricho de tener un gato negro en show?”.

Cabe destacar que esta no es la única crítica que despertó, pues a través de Twitter, fueron otros usuarios los que también la señalaron por esto.

“Muy mal esto de usar el gato en tarima, tenaz Goyo”; “Muy mal Goyo subiendo al escenario a un gatito, aturdido y asustado”; “Pero qué les pasa, no entiendo cuál era el fin”; “Ay no, de verdad que los artistas se pasan, en ese habiente ruidoso no pueden estar los animalitos”; “Pobre gato soportando el sonido de la banda y todo, ellos son sensibles”; “Oigan no, los directores de shows no deberían permitir esas cosas”; “Oigan eso va de la mano de los organizadores, alguien le dijo algo?”; “No Goyo muy defensora de derechos pero aquí con el pobre animal de pifiaste terrible”.