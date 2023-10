Presentadora de Día a Día reveló que famoso galán le hizo “propuesta indecente”

Los presentadores de Día a Día han logrado meterse en el corazón de los colombianos. Tras décadas de madrugar con los televidentes, el programa se ha convertido en una parte fundamental de la programación de Caracol Televisión.

Caracterizado por tener diferentes temáticas y estar enfocado en premiar la fidelidad de sus televidentes, la espontaneidad de todos, ha hecho que muchos se queden e incluso su audiencia crezca cada día más.

Día a Día: ¿A qué presentadora un famoso le hizo “invitación indecente”?

Este año, el programa cumplió 22 años de hacer parte de la programación de Caracol Televisión y aunque ahora mismo están en el programa, Catalina Gómez, Iván Lalinde, Carlos Calero, Carolina Soto, Jhovany Ramírez “Jhovanoty” y Carolina Cruz, ellos no son los únicos que hacen parte del matutino.

También están los presentadores de regiones como: Sandra Posada y Anita Giraldo. Quienes desde cada ciudad transmiten diariamente algún evento o concurso que esté realizando el programa.

Hablando de Sandra Posada, la paisa que ha despertado el cariño y el aprecio de todos en el canal y también de los televidentes, fue la encargada de revelar qué famoso, que además está casado, le hizo una ‘propuesta indecente’.

En entrevista con los comediantes, Frank Martínez, ‘Chicho’ Arias y Adrián Parada, para su programa ‘Mesa de trabajo’, la paisa respondió una de las preguntas en las que contó la historia.

“Aquí preguntan si algún actor, actriz o presentador te ha tirado los perros, no hay que decir nombres”, empezó señalando ‘Chicho’ Arias.

A lo que Posada abriendo los ojos dijo que sí: “Yo lo he hablado con mi esposo, los ojos están para mirar, yo a veces le muestro chicas y él me muestra chicos, el tema es abrir la puerta a esta conversación. Si a mí esa persona me escribe y empieza con insinuaciones pues lo que me pasó fue un “muchísimas gracias y saludes a tu esposa””.

-“Ah, lo stalkeaste”, mencionó Adrián Parada.

-“No, es que era fácil saber”

-“Te escribió, y qué pasó, qué decía el chat”, dijo ‘Chicho’.

La presentadora aseguró que la conversación se dio por Instagram y que a través de ese medio era sencillo enterarse de que el famoso era casado.

“Me dijo: ‘Sé que vienes para Bogotá ¿por qué no nos vemos? Te invito a comer’. Pero además es un galanazo. Yo dije: ‘No, muchísimas gracias, no puedo’, pero ya llegó un momento en que la conversación iba subiendo de tono…”

El famoso fue tan insistente con la presentadora de ‘Día a día’, que ella decidió por empezar a ignorarlo y después, cuando eventualmente le respondía, le enviaba saludos a la esposa y la familia y, cada vez que le hacía otra invitación, ella le decía que miraban sus agendas, pero con su esposo y la mujer de ella. Así fue como no trascendió y todo quedó ahí.