Programa de Flavia Dos Santos en RCN saldría del aire: “Quedé muy brava”

Flavia Dos Santos es una de las personas que se ha atrevido hablar sobre sexualidad en la televisión colombiana. Fue posible escuchar sus concejos a través del matutino Día a Día, un lugar en el que aconsejó a una variedad de personas y parejas.

Debido a lo anterior, ha acumulado una gran cantidad de fanáticos que, además de preguntarle sobre diversos temas relacionados con la intimidad, están atentos a lo que pasa en la carrera profesional y personal de Flavia.

¿Qué pasó con Flavia Dos Santos?

Recientemente, la psicóloga estrenó un programa en el canal RCN llamado ‘Hablando Claro’, el cual estaba enfocado en resolver los problemas de los colombianos que asistieron allí.

Al programa que se transmite de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana, por el Canal RCN, han asistido casos relacionados con problemas de familia o de pareja.

Si bien la apuesta por el programa era alta y para llamar más audiencia a las mañanas del canal, el producto no funcionó mucho en términos de rating.

Flavia Dos Santos habló de su situación en RCN y lo que ocurrió realmente con su programa. Esto confesó. Fotografía por: Arturo Rodríguez

Sobre la posibilidad de que haya una nueva temporada, el programa ‘Lo sé todo’ aseguró que al parecer el canal había cancelado contrato con Flavia Dos Santos, al parecer, porque la psicóloga habría pedido mucho más dinero que en las primeras grabaciones.

“Tenemos el nombre de la famosa a quien le cancelaron el programa porque habría cobrado una millonada por hacer nuevas temporadas”, dijo el conductor de ese programa, Ariel Osorio.

Sin embargo, y ante la viralidad de la noticia, fue la misma brasilera quien desmintió esto y aseguró que esa situación jamás había pasado.

Por su parte, Flavia, bastante molesta, decidió aclarar los rumores y resaltó el gesto del programa de entretenimiento para rectificar la información.

“Esto no es verdad, nunca hubo lo que dijeron. Al día siguiente Lo sé todo rectificó, sacaron otra versión contando otra verdad”, destacó Dos Santos.

Igualmente, destacó molesta: “Nunca me consultaron. Yo quedé muy brava, me puse muy brava con esa historia porque me parece irresponsable que no lo llamen a uno para preguntar, que reciban un chisme de alguien que escuchó hablar, o alguien que quisiera hacerle daño al programa o a mí e inventó esa historia”.

Entrando en detalles, la conductora quiso aclarar la situación y explicar un poco el motivo por el que para 2024 se daría la cancelación de Hablando Claro.

“Basado en los objetivos y en los proyectos del canal, gente uno tiene derecho a proyectar su empresa como quieras y si el canal quiere proyectar ahora otras cosas está en su derecho y quizás otro día quiere volver a hacerlo, pero créame que eso fue una mentira y lo rectificaron al día siguiente”, expuso Dos Santos.

Por el momento, no se conoce si la sexóloga tiene pensado algún otro proyecto para el año que viene o podría regresar a Caracol Televisión.