Protagonista de ‘Diomedes’ confesó por qué se alejó de las cámaras: “Tengo miedo”

La novela del Joe fue un laberinto de emociones crudas y realidades ocultas. La trama, aunque sencilla en su esencia, se desplegó como un tapiz de matices sobre la vida del personaje real y del cantante que fue el Joe Arroyo.

La novela exploró temas universales como el amor, la pérdida, la amistad y la búsqueda de sentido a la vida y los actores que hicieron parte del proyecto resaltaron en gran medida.

Entre el elenco que hizo parte de la novela estuvo Kimberly Reyes, una barranquillera que hizo su debut en la novela y que a partir de allí brilló con su talento propio, sin embargo, desde hace un tiempo no se ha vuelto a lanzar en ningún proyecto y ahora reveló por qué.

¿Qué pasó con Kimberly Reyes?

Para Kimberly Reyes, su paso por la televisión y las cámaras ha sido un sueño increíble que se le dio gracias a su talento innato, no obstante, en ese camino se encontró con varios conceptos de belleza y opiniones que si bien no la representaban, sí le calaron para empezar a hacerse ciertos cambios físicos que no se le habían pasado por su mente.

En entrevista con Tatiana Franko y su podcast ‘Vos Podés’, la talentosa actriz lo dijo todo y reveló por qué aún tiene miedo de aparecer de las cámaras.

“Decidí hacerme la bichectomía y cuando la gente notó un cambio en mí las personas empezaron a atacarme a través de redes sociales súper fuerte (...) pero yo no sé en qué momento empezamos a pensar que hablar del físico del otro es progreso para la sociedad, ahora quiero decirles que cuando yo empecé en ese proceso me lo podía tratar con la hialuronidasa y yo soy alérgica a eso, pero aún así lo utilizaba porque me seguían diciendo que me veía inflada en cámara”.

Reyes reveló que en su pasado había sufrido de depresión y que al recibir tantos ataques, este fuerte sentimiento volvió, generando una fuerte recaída a la que ella le puso una máscara para continuar.

“Yo tengo cirugías plásticas en mi dos brazos por cortadas, y eso responde a que cuando las personas no somos capaces de explotar, de una u otra manera lo hacemos con cortadas” contó y agregó “yo lo superé pero cuando empezó a pasar todo esto, yo empecé a sentirme súper insegura de todo y me empecé a apagar”.

Luego, contó “en ese tiempo Kimberly sí pensó en suicidarse y recuerdo tres momentos claves en los que ya no podía más con los insultos de las personas, con los comentarios, con la cantidad de cosas feas que me decían (...) pero ya pasó y sí lo quiero contar porque de verdad quise tirar la toalla y me quería esconder”.

En su relato también destacó que pasar por ahí fue muy duro para ella y que aún tiene miedo y nervios de volverse a exponer al público y la crueldad de algunos: “Hoy me quiero celebrar a mí, porque me quiero quitar el miedo de hablarlo, aún lo tengo no creas”.